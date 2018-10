Bermejo recalca que los miembros del CGPJ no tienen "legitimidad" y avisa de que sus decisiones podrían ser recurridas

Actualizado 28/02/2007 19:18:18 CET

Zaplana cree ya demostrada su "incapacidad" para ser ministro y le acusa de "deteriorar las instituciones"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sostuvo hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no tienen legitimidad porque pasó el plazo de cinco años para el que estaban nombrados". Además, haciendo suyas palabras de magistrados, avisó de que el mandato del órgano de gobierno de los jueces está "agotado" y que no debería tomar decisiones de calado, como nombramientos de cargos judiciales, porque podrían ser recurridos.

Bermejo respondió así en el Pleno al portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, quien le achacó "incapacidad" para ocupar el cargo y le avisó de que "no cabe distingir entre legalidad y legitimidad porque así sí que se deterioran las instituciones", lo que "resulta peligroso".

A preguntas del dirigente del PP, Bermejo se reafirmó en "lo dicho" la pasada semana sobre este asunto, cuando sostuvo que la composición del CGPJ, al haber agotado su mandato de cinco años, era legal pero no legítima.

El ministro de Justicia indicó que el CGPJ hoy ha afirmado que va a seguir actuando "desde la legalidad" e insistió en que "eso no significa siempre legitimidad". En ese punto, citó las declaraciones de Jaime Rodríguez Arana y de otro magistrado y las hizo suyas al señalar que opinaban como él.

Así, indicó que en esta situación de prórroga han de dejarse las decisiones de mayor relevancia para el nuevo Consejo y que éste órgano tiene su mandato agotado, por lo que no debería tomar decisiones de calado como nombramientos de cargos, porque "podrían ser recurridos en el futuro".

"Ya se ha recurrido, ya se está alegando falta de legitimidad en el presidente del Consejo y no quiero que pase eso", manifestó el ministro, que le pidió a Zaplana que atienda la petición de este órgano, que demanda "acuerdo".

Con estas premisas, le llamó a renovar el actual CGPJ, que "ya no responde al artículo 122 de la Constitución" porque tenían que ser 21 miembros y "ya van por 18". "Se nos pueden jubilar todos --advirtió--. No tienen legitimidad porque pasó el plazo de cinco años para el que estaban nombrados y en funciones no debe hacer esos nombramientos por riesgo a que pierda la legitimidad".

FORMACIÓN EN LA DICTADURA.

Con ironía, Zaplana le indicó que aunque su formación académica hubiera transcurrido "en la dictadura", debería saber que en democracia hay casos que no se pueden mantener. "No cabe distingir entre legalidad y legitimidad", le señaló, asegurando que así se lo había recordado el CGPJ.

Para el portavoz del PP, con el argumento del ministro también podría tacharse de ilegítimos al TC, la CNMV, la Comisión de la Energía o todos los organismos con mandato superior a cuatro años.

ESCONDER AL MINISTRO.

"Cualquier manual de Primero de Derecho explica que uno de los ejes del diseño constitucional del CGPJ es que no está sujeto a la composición de las Camaras", le espetó Zaplana, que aseguró que hoy el Gobierno había tratado de "esconder" al ministro "quitándole preguntas".

Le pidió que se "serene" y que "no incida en su trayectoria" porque "no es culpa del PP" que todos los cargos a los que ha accedido haya sido a "dedo" y sin "respaldo del Consejo Fiscal". "Su temor de hoy hoy demuestra que es consciente, y el Gobierno lo es, de su incapacidad para ocupar el cargo", remató.

Bermejo no dejó atrás el comentario de Zaplana sobre sus estudios académicos al hablar de legitimidad. "No es un problema de manual de primero y no es de primero, sino de cuarto de Derecho Administrativo --apostilló--. En la dictadura se daba en cuarto".