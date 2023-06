Bildu avisa a Sánchez que aunque ahora intente distanciarse "no va a tener otro remedio" que alcanzar acuerdos con ellos

"Nadie se lo cree. Pasarán las elecciones y si se ven en la necesidad, continuaremos igual, y no van a tener otro remedio", ha augurado.



BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu y cabeza de lista por Guipúzcoa para las elecciones generales, Mertxe Aizpurua, ha avisado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, de que, aunque ahora marque distancias con su formación, está "segura" de que volverán a alcanzar acuerdos con el PSOE si los socialistas tienen "necesidad". "No tienen otro remedio", cree.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Aizpurua ha situado "en campaña" las declaraciones del presidente en las que marca distancias con EH Bildu y ha afirmado que, si no defiende "los muy buenos acuerdos" que ha logrado con la coalición soberanista durante la legislatura, "no tiene nada que hacer".

La representante de EH Bildu ha señalado que "la gente ya ha visto lo que ha pasado en estos cuatro años, y es bastante complicado darle la vuelta a eso y negar todo lo hecho hasta ahora diciendo algo hoy". "Nadie se lo cree, es algo que no tiene credibilidad. Pasarán las elecciones y luego veremos, pero estoy segura de que, si se ven en la necesidad, continuaremos igual, y no van a tener otro remedio", ha augurado.

Asimismo, ha instado a Sánchez a "defender las decisiones progresistas que han supuesto avances para toda la sociedad y también para la de Euskal Herria", y a "no retroceder y continuar por ese camino".

En todo caso, ha indicado que en EH Bildu "no tenemos costumbre" de establecer líneas rojas a nadie de antemano. "No me gusta y además luego no se cumplen, pero por lo menos pediría a Sánchez y al PSOE que fueran más coherentes, porque estos días no lo están siendo y creo que es algo que va a ir en su contra. Si no defiendes los acuerdos que has logrado, que han sido muy buenos y los has logrado con nosotros, no tienes nada que hacer", ha asegurado.

"CERRAR LA PUERTA A LA DERECHA"

Por otro lado, Aizpurua ha afirmado que "los dos pilares" en los que se va a fundamentar la campaña que va a realizar la formación soberanista son "cerrar la puerta a la derecha" y "seguir obteniendo logros para Euskal Herria y los vascos".

Aizpurua ha señalado que se quiere "situar en el esquema del bipartidismo" la campaña para las elecciones del 23 de julio, pero ha destacado que, en los últimos años, "se ha visto que EH Bildu hemos sido decisivos", por lo que pretenden "aprovechar toda esa fuerza" para que en la próxima legislatura "podamos continuar con esas políticas públicas firmes y mejores que son para el beneficio de la gente".

Así, ha asegurado que las cosas "no han cambiado de una campaña a otra" y que "los problemas que había antes siguen siendo los mismos", a pesar de que se hayan celebrado unas elecciones municipales y forales.

"Si algo tenemos es que somos el espejo de la transparencia, por lo menos si existiera. Somos transparentes, y nuestra actividad se va a fundamentar en dos pilares. Uno es cerrar la puerta a la derecha, algo que es necesario y vamos a continuar en ello, porque el PP compra el marco de Vox y el PSOE compra el marco del PP. El otro pilar fundamental es seguir obteniendo logros para Euskal Herria y los vascos", ha reiterado.

Aizpurua ha señalado que "sabemos lo que viene", en referencia a la posibilidad de que PP y Vox puedan gobernar juntos, "si no se cierra la puerta a la derecha y no se movilizan los votos de izquierda y que quieren avances".

En este sentido, ha lamentado que el PNV esté "dando aliento" al PP en Euskadi, y que, "de ser un partido que no tiene ninguna referencialidad, le dé visibilidad y reconocimiento, algo que es muy peligroso y me parece una irresponsabilidad".

"Las claves son los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y de Durango y en la Diputación foral de Guipúzcoa. Es una gran irresponsabilidad, y algo que después va a tener consecuencias", ha asegurado.