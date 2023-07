Bildu cree que Sánchez debería estar "orgulloso" por los acuerdos alcanzados y no permitirá un gobierno de derecha

No ve a PSOE dejando que gobierne Feijóo, porque sería "una caída en picado y sus votantes no le perdonarían"



BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por Guipúzcoa, Mertxe Aizpurua, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez debería "mostrarse orgulloso" de los acuerdos alcanzados con su formación o ERC, al tiempo que ha avisado de que no permitirán un gobierno de PP y Vox.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aizpurua ha hecho hincapié en la necesidad de "poner en valor" los "avances conseguidos" porque "lo importante no es con quién haces los acuerdos, sino el para qué, y hemos conseguido acuerdos que han sido beneficiosos para muchísima gente".

La candidata de EH Bildu ha hecho un balance "muy satisfactorio" de la legislatura que acaba de terminar porque, a su juicio, han sido "determinantes para dar pasos adelante en las políticas sociales y para mejorar lo que el Gobierno de coalición de Podemos y PSOE proponía". Además, ha destacado que han logrado "traer medidas que redundan en el autogobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra" y también han conseguido "frenar la derecha a lo largo de la legislatura".

"El balance es muy bueno y la ciudadanía lo ha visto", ha reiterado, para lamentar que "cuestiones que podían haber sido muchos más avances sociales no se hayan hecho, porque las mayorías daban para hacerlo pero no se han podido hacer porque Sánchez se ha mostrado un poco timorato en esta cuestión y quedaba muy plegado a los marcos de la derecha y no se han atrevido a dar más paso". "Cuando tienes unas mayorías que te permiten avanzar más, realmente es lamentable que no se pueda hacer porque no hay suficiente determinación y decisión para ello", ha afirmado.

Por otro lado, ha asegurado que EH Bildu siempre ha tenido "muy claro que había que participar en las instituciones" y ha señalado que "en el Congreso se deciden muchísimas cuestiones que nos afectan directamente", por lo que, "hasta que esto no podamos cambiarlo y no tengamos todo el autogobierno y toda la soberanía a la que aspiramos porque será bueno para todos seguiremos estando allí y haciendo políticas para que la ciudadanía vasca vea mejorada su vida con las medidas que adoptamos".

Aizpurua, que cree que EH Bildu puede ser la primera fuerza en Euskadi en estas elecciones generales del domingo, ha dicho que en la nueva legislatura van a hacer "el seguimiento" de todos los que han abordado en la anterior, como las pensiones y los 1.080 euros de pensión mínima o la ley de Vivienda, incidiendo en los "límites" a alquileres y las hipotecas, y espera poder abrir "la cuestión del tema territorial".

UN GOBIERNO LETAL

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu ha asegurado que no permitirán un gobierno de la derecha, "ni en coalición ni por separado", porque sería "letal" para la ciudadanía vasca y española. Asimismo, no ve al PSOE absteniéndose para que gobierne Alberto Núñez Feijóo porque sería "una caída en picado y sus votantes no le perdonarían volver a políticas de centro".

Aizpurua ha afirmado que en el debate de anoche entre los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, de Sumar, Yolanda Díaz, y de Vox, Santiago Abascal, en el que "no hubo ninguna propuesta para Euskal Herria ni para la ciudadanía vasca", quedó claro que "el bloque de la derecha es uno, el que ayer defendió a Abascal".

En ese sentido, ha asegurado que EH Bildu no va a permitir "ningún gobierno de la derecha, ni en coalición ni por separado" porque "la ciudadanía vasca no quiere" y porque un gobierno del PP sería "letal para la ciudadanía y también para española". En ese sentido, ha dicho que "quien tenga tentaciones de ir con el Partido Popular, tendrá que dar explicaciones ante la ciudadanía vasca".

Tras asegurar que desde EH Bildu esperan que a la izquierda española "le vaya bien", ha remarcado que "en Euskal Herria necesitamos una izquierda fuerte que tenga los pies y la cabeza aquí, eso lo representamos solo nosotros, EH Bildu".

Aizpurua ha insistido en que EH Bildu no va a permitir que gobierne la derecha "ni en coalición ni por separado" y, según ha remarcado, lo han "demostrado en todos los acuerdos y votaciones que ha habido después de las elecciones del 28 de mayo".

"Nosotros dijimos que nunca íbamos a dejar reforzar ni siquiera a la derecha y no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer aquí en Euskal Herria ni lo vamos a hacer en Madrid, porque no queremos que gobierne la derecha, sea PP o sea Vox, porque al final es lo mismo, es una entente cordiale que lo que nos ofrece es exactamente lo mismo", ha subrayado.

Aizpurua ha dicho que "sabemos lo que nos espera si es el PP quien gobierna, no es que vaya a ser que gobierne con Vox y que eso endurezca las cosas, sino que el PP es igual".

Además, Mertxe Aizpurua no ve al PSOE absteniéndose para que gobierno Alberto Nuñez Feijóo y ha advertido que un pacto de socialistas y PP "no sería un pacto de centro". "No creo que ocurra, porque para el Partido Socialista sería realmente una caída en picado y sus votantes no le perdonarían el volver a unas políticas de centro, como llama el PP, que no lo son, y que, con toda probabilidad, le llevaría al PSOE va a tener que tragar muchísimas medidas de recortes en libertades y de recortes de derechos".