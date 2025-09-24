Bildu destaca la "imaginación" del juez Peinado y ve frustración en el PP por la resistencia de Sánchez

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha señalado este miércoles que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de apostar por un jurado popular para su investigación judicial sobre Begoña Gómez demuestra que "no le falta imaginación" y ha puesto de manifiesto "el bucle" en que vive la política española por este asunto y la "frustración" que a su juicio debe de tener el PP ante la resistencia de Pedro Sánchez.

En los pasillos del Congreso, Aizpurua ha sido preguntada por la última resolución judicial del juez Peinado, en la que avisa de que, si la esposa del presidente finamente es procesada por malversación, el caso le corresponderá a un jurado popular. "Una sorpresa más, ¿no?, de las que estamos acostumbrados en todo este procedimiento. La verdad es que al señor Peinado, imaginación, no le falta", ha contestado.

Ante el llamamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los socios de investidura dejen caer a Sánchez, la portavoz abertzale ha señalado que esta misma situación lleva "bastante tiempo" y ya es un "bucle permanente".

"Esa es la estrategia que tiene el PP, que está intentando que caiga este gobierno desde el principio, pro Sánchez resiste --ha comentado--. Creo que el Partido Popular realmente debe estar un poco frustrado porque es mucho tiempo en intensidad y en presión la que está ejerciendo y realmente no le está sirviendo demasiado".