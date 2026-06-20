Bildu se niega a usar los casos de corrupción "como excusa" para abrir la puerta del Gobierno a PP y Vox

Archivo - La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sigue apostando por elecciones generales en 2027, e incluso no vería mal hacer coincidir esos comicios con las autonómicas y municipales previstas para mayo, pero rechaza utilizar los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez "como excusa para abrir la puerta a la alternativa de un Gobierno de PP y Vox".

Así lo explica en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, en la que también adelanta que su formación exigirá la inclusión de medidas sobre vivienda en el decreto ley que el Gobierno prevé aprobar el próximo día 29 con ayudas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos del conflicto internacional derivado de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En la entrevista, recogida por Europa Press, la portavoz de la coalición abertzale detalla que el Gobierno aún no les ha contactado para hablar del proyecto de Presupuestos para 2027, pero subraya que las cuentas públicas son "una herramienta política que hay que aprovechar".

"Creemos que se debe jugar esa partida", argumenta, recalcando que Bildu negociará desde sus prioridades aún a sabiendas que esos Presupuestos podrían no salir adelante. En todo caso, defiende que aunque acabe cambiando el Gobierno siempre es mejor que haya unos presupuestos, "que protejan a la mayoría social y a los sectores más vulnerables", a que no los haya. "Reconozco que parece que está difícil que se puedan aprobar, pero creo que hay que intentarlo al menos", apostilla.

SIN PGE, "LA RESPUESTA LÓGICA" ES DISOLVER

Preguntada si cree que Sánchez ha intentado "contentar" al PNV al abrir la puerta a un adelanto electoral si no consigue aprobar las cuentas, como han exigido los nacionalistas vascos, Aizpurua responde que eso debería contestarlo el presidente y, añade que, sea como fuere, la "respuesta lógica" a un nuevo rechazo de los Presupuestos es la disolución de las Cortes.

Sobre otra de las peticiones del PNV, que no haya un "superdomingo" electoral con generales, autonómicas y locales, la portavoz de Bildu confiesa que a su formación no le "importa" que coincidan todos los comicios: "En realidad nosotros estamos muy tranquilos y realmente no nos hubiese importado lo del superdomingo".

Lo que sí tiene claro es que las investigaciones sobre casos de corrupción en el entorno socialista no deben utilizarse "como excusa" para "abrir la puerta a la alternativa de un gobierno del PP con Vox".

"Sabemos que la situación política es muy compleja y precisamente por esa complejidad creo que hay que elevar las dosis de responsabilidad y también las de prudencia y las de exigencia", apunta Aizpurua, para quien la corrupción es "sistémica" en el Estado español.

"Estamos inmersos en una serie de casos que salen un día así y otro también, en una especie de capítulo interminable. La corrupción siempre se debe combatir de todas las formas posibles, con mucha contundencia, con mucha transparencia y también con exigencia de responsabilidades y que éstas se lleven a cabo. Es un asunto muy serio, pero no podemos permitir que esto se utilice como una excusa para poder abrir la puerta a una alternativa del PP con Vox", recalca.

SÁNCHEZ TENDRÁ DATOS PARA CONFIAR EN ZAPATERO

En este contexto, subraya que Bildu defiende dos cosas compatibles: "La máxima exigencia democrática contra la corrupción y la máxima responsabilidad también para no regalar el tablero de juego al bloque reaccionario".

Preguntada sobre el caso concreto del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Aizpurua señala que se ha llegado a un punto en el que "es muy difícil ya discernir qué es cierto y qué es ficción", pero interpreta que si Sánchez continúa confiando públicamente en la inocencia de su compañero de partido será porque "tiene datos para poder defenderle de la forma en que lo ha hecho".

En todo caso, insiste en que es necesario "actuar sobre el enchufismo, el amiguismo y el uso de las instituciones para intereses privados", pero avisa de que eso no llegará "de la mano de las derechas".