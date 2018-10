Blanco cree que Villarrubia no es "una mala opción" para CyL, pero avisa de que ahora no es momento para "especular"

Actualizado 04/06/2007 18:49:22 CET

Asegura no saber si el diputado por Palencia "quiere ser candidato a la secretaría general" del PSOE castellanoleonés

MADRID, 4 Jun.

El secretario de organización del PSOE, José Blanco, consideró hoy que el secretario general del grupo socialista en el Congreso y diputado por Palencia, julio Villarrubia, no es "una mala opción" para la candidatura a la presidencia de Castilla y León en 2008, en sustitución de Angel Villalba.

En rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente del PSOE, Blanco aseguró que no sabe lo que van a hacer los socialistas de Castilla y León en 2008, que es cuando toca celebrar el congreso del partido en esta comunidad, donde el PSOE ha sido derrotado por Juan Vicente Herrera en las pasadas elecciones autonómicas.

"No sé si Julio Villarrubia quiere ser candidato a la secretaría general. En todo caso, si quiere ser candidato a la secretaría general y tiene la mayoría de compañeros que le apoyan, a mí no me parecería una mala opción", dijo el dirigente socialista.

Dicho esto, añadió que "estamos hablando de una cosa que se va a producir en el mejor de los supuestos en octubre de 2008. Me parece un tiempo suficientemente largo como para no especular sobre lo que va a pasar en ese momento".

Villarrubia manifestó hoy a Europa Press que está "a disposición" de su partido para lo que pueda "serle útil", pero rehusó hablar de la sucesión del secretario general del PSOE en Castilla y León, Angel Villalba, hasta que la dirección de la federación castellanoleonesa tome una decisión sobre el futuro del partido.

"Yo normalmente estoy a disposición de lo que diga el partido en lo que yo pueda serle útil", comentó Villarrubia a Europa Press al ser preguntado sobre la información que hoy publica el 'Diario Palentino' que le sitúa como sucesor de Villalba al frente del partido en su comunidad y como cabeza de lista en las próximas autonómicas.

El 'numero dos' del Grupo Socialista en el Congreso recordó que el pasado fin de semana Villalba anunció su intención dejar la Secretaría General del partido en Castilla y León y de no volver a presentarse como candidato a la Presidencia de la comunidad, pero declinó pronunciarse sobre su sucesión hasta que el partido no adopte una decisión al respecto. "No puedo manifestarme, cometería un error si lo hiciera", alegó.

Villarrubia ni siquiera accedió a explicar si, en su opinión, debería celebrarse un congreso extraordinario de la federación castellanoleonesa para renovar su dirección, una vez que Villalba ha anticipado su decisión de dejar su cargo.

ESPERO QUE EL PARTIDO SE PRONUNCIE "PRONTO".

"Hasta que no hable el partido, que espero que lo hagan pronto, yo no puedo pronunciarme por una cuestión de respeto al propio partido", señaló, sin ocultar su deseo de que la situación se aclare cuanto antes "en el sentido que sea", y de que "haya noticias" en un plazo corto. "No puedo hablar hasta que eso lo haya decidido el partido, ni decir ni sí ni no", insistió.

Hace poco más de un año, Villarrubia fue nombrado secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, en sustitución de Diego López Garrido, que fue designado como portavoz. Hasta entonces el diputado palentino ocupaba la Portavocía del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso.

Villarrubia, nacido en Palencia, es diputado desde 1996, abogado y vicesecretario general del PSOE en su provincia. También es miembro del Comité Federal del partido, máximo órgano entre congresos.