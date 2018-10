BNG, PNV, ERC, ICV, y Geroa Bai, sin representante a la recepción del Congreso

Actualizado 06/12/2011 10:39:10 CET

Acudirán Zapatero y Rajoy, y UPyD hará 'pleno' con sus cinco electos

SANTIAGO/MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados acogerá este martes, como cada 6 de diciembre, la recepción por el Día de la Constitución, que celebra su trigésimo tercer cumpleaños, y que servirá de escenario al todavía presidente de la Cámara, José Bono, para pronunciar su último discurso como tercera autoridad del Estado.

No enviarán ningún representante a la recepción el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el PNV, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Geroa Bai. Todas estas formaciones, que ya tenían representación en la Cámara Baja en la anterior legislatura se mantendrán fieles a su tradición de no sumarse a esta fiesta, según han confirmado fuentes de todas ellas a Europa Press.

Aunque las nuevas Cortes no se constituirán hasta el próximo 13 de diciembre, los diputados electos que lo deseen podrán pasarse ese día por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Sin embargo, no se espera que lo hagan ni los siete nuevos diputados de Amaiur ni el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que será el primer representante de esta formación en el Congreso.

Bono podrá así fin a su etapa al frente de la institución, en la que ha ejercido como presidente durante tres años y ocho meses, pero que pisó por primera vez en la primera vez como diputado por Albacete en 1979. Cuatro años después, cuando el PSOE logró su primera mayoría absoluta revalidó su escaño y estuvo en él hasta que en 1983 fue nombrado presidente de Castilla-La Mancha.

En 2004 volvió al Congreso, ya como ministro de Defensa, pero sin escaño y en 2008, esta vez como diputado por Toledo, renovó su acta y accedió a la Presidencia de la Cámara. Dejará el caro y el Congreso el próximo 12 de diciembre, dos días antes de su 62 cumpleaños, habida cuenta de que decidió no concurrir en las listas del PSOE en las pasadas elecciones generales y que la nueva Cámara surgida de esos comicios se constituye el 13 de diciembre.

El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe del Ejecutivo electo, Mariano Rajoy, que tiene previsto convertirse en inquilino de la Moncloa el 21 de diciembre, serán testigos, como el resto de invitados, de la despedida de Bono. Zapatero se sumará después al tradicional almuerzo que Bono ofrecerá a sus antecesores en la Presidencia del Congreso.

También se prevé la presencia en la recepción del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de varios miembros del Consejo de Ministros en funciones, así como de diputados de los dos grupos mayoritarios, de Izquierda Unida, de Unión Progreso y Democracia y de Coalición Canaria.

CiU Y FAC SON DUDA

Los nacionalistas catalanes de CiU, que tradicionalmente enviaban a su exsenador Jordi Casas o a Jordi Jané, su representante en la Mesa del Congreso, aún no han decidido si acudirán en esta ocasión. Se da la circunstancia de que la Mesa del Congreso está disuelta en los periodos interlegislaturas, en los que el único órgano parlamentario que permanece activo es la Diputación Permanente. También está pendiente de decidir el nuevo diputado de Foro Asturias Enrique Álvarez Sostres.

Por contra, los cuatro diputados 'novatos' de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) sí acompañarán a Rosa Díez a la recepción, como también lo harán representantes del PSOE, PP, IU, Coalición Canaria y, previsiblemente, Unión del Pueblo Navarro.