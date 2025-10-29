El BNG tampoco participará en el interrogatorio de Sánchez en la comisión del Senado por el "uso partidista del PP"

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha anunciado este miércoles que no acudirá a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del Senado sobre todas las ramififaciones del 'caso Koldo', prevista para este jueves, en rechazo al "uso partidista" que, bajo su punto de vista, hace el PP de este foro y de la Cámara Alta.

De esta forma, la formación nacionalista gallega se suma al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ya informó de que no participaría en el interrogatorio aduciendo que este foro sólo busca la "confrontación" con el adversario político "y la continua repercusión mediática".

En un comunicado, la senadora del BNG Carme Da Silva ha explicado que su partido no ha participado en la comisión al entender que estaba siendo como "un chiringuito" del PP y no para "esclarecer casos de corrupción".

El BNG, que considera que el PP "intenta imponer sus propias reglas de juego", ha denunciado que el Senado "se ha convertido en una extensión de la sede de Génova". "La comparecencia de Sánchez es un episodio más de esta utilización, y el BNG no contribuirá a este montaje político", ha señalado Da Silva.

La senadora nacionalista ha trasladado, asimismo, que el BNG "no aceptará ningún caso de corrupción" porque "tiene tolerancia cero ante cualquier práctica corrupta", y ha remarcado la necesidad de "políticas valientes, transparencia real y una actuación ejemplar" por parte del Ejecutivo "más allá de escenificaciones de cara a la galería".

En ese sentido, el BNG ha apostado por dar "pasos concretos y efectivos para depurar responsabilidades, fortalecer la democracia y avanzar en la conquista de derechos y libertades".