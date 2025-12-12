BNG ve "demagógico" que el PP pida un Pleno sobre corrupción y le recuerda que no hay Congreso por la campaña extremeña

El diputado del BNG Néstor Rego - Eduardo Parra - Europa Press

El BNG considera "absurda y profundamente demagógica" la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de celebrar la próxima semana un pleno monográfico sobre corrupción y le recuerda que esos días no hay sesión plenaria para no perjudicar la campaña de las elecciones extremeñas.

Fuentes nacionalistas han subrayado que el PP también apoyó en su momento suspender el Pleno de la próxima semana debido a la campaña electoral en Extremadura, tal y como se hace siempre en la última semana antes de unos comicios.

"Lo que ayer consideraban razonable hoy lo utilizan como arma partidista --comentan desde el BNG--. Esa incoherencia demuestra que no buscan el buen funcionamiento del Congreso, sino generar ruido".

De entrada, el PP ha instado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a reunir a la Junta de Portavoces el Congreso para buscar fecha para ese pleno monográfico que demandan con comparecencia del presidente Pedro Sánchez. La petición del PP deberá primero ser calificada por la Mesa del Congreso, que se reúne el próximo martes.