Bolaños acusa al PP de instigar a los vocales a incumplir la ley y no renovar el CGPJ para mantener mayoría de afines

Dice que los 'populares' quieren mantener unas mayorías en los tribunales "que no les dan las urnas"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al PP de "instigar" a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a incumplir la ley y no acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces para mantener a la mayoría de afines que "consideran que les van a obedecer", ha afirmado.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha afirmado que el PP quiere mantener unas mayorías en los tribunales "que no les dan las urnas" y que la actual composición del CGPJ responde "a lo que votaron los ciudadanos en las elecciones generales de 2011", en las que Mariano Rajoy (PP) logró mayoría absoluta.

Bolaños hacía referencia así, a la posibilidad de que el pleno del CGPJ, que se reúne este jueves, no acometa el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde llevar a cabo y que abriría la puerta a que el Gobierno designe los dos miembros del alto tribunal que le encomienda la ley.

Así, ha acusado al PP de bloquear "siempre que está en la oposición" para que el Poder Judicial esté "controlado" por personas "afines" Y que consideran "que les van a obedecer", ha lanzado el ministro.

SOLO ES CULPA DEL PP

Por tanto, ha pedido que no se caiga en "falsas equidistancias" que señalen que el CGPJ y el TC no se renuevan porque tanto el Gobierno como la oposición son culpables. "Hay un partido, el PP, que bloquea y no cumple lo que pacta", ha zanjado.

Bolaños ha conminado al PP a que cumpla la Constitución y la ley y ha señalado que el principal partido de la oposición tiene poca credibilidad para pedir al resto que lo haga. Así, ha afeado a Feijóo que dijera que no conoce el acuerdo del Gobierno con la anterior cúpula 'popular' para renovar el Poder Judicial: "Se define por sí mismo", ha apuntado. En este sentido ha indicado que dicho pacto lo conocía la pasada dirección y lo conoce la actual pero el PP tampoco cumple "ni lo que firma", ha manifestado.

Finalmente, el ministro ha indicado que el actual bloqueo no es una pelea entre políticos y que hay en juego asuntos de gran importancia como las leyes del aborto y la eutanasia, dado que el TC tiene sobre su mesa recursos par tumbar ambas leyes. Bolaños a pedido a Feijóo que retire ambos porque mantienen en vilo a las mujeres y va contra la decisión de las personas que quieren acabar con una situación de sufrimiento.

Por último ha defendido que el Ejecutivo lleva años trabajando para desbloquear este órgano y que se cumpla la Constitución y ha afirmado que está convencido de que el CGPJ está intentando cumplir la ley y no "participar del obstruccionismo que el PP viene instigando", ha reiterado.