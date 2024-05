Bolaños afea al PP su alianza con la "ultraderecha" y Álvarez de Toledo dice preferir la "motosierra" al "coche bomba"

Tellado ve a Sánchez con "cara de culpable" y el ministro tacha al PP de "partido sin civilizar" que practica un "patriotismo tróxico"



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vuelto a aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso para afear al PP sus alianzas con la "ultraderecha" tanto dentro como fuera de España, una acusación a la que la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvares de Toledo, ha replicado que prefiere "la motosierra" del presidente argentino, Javier Milei, al "coche bomba" que, ha subrayado, era "el juguete" de sus socios de Bildu.

El PP ha formulado tres preguntas a Bolaños en el Pleno que han servido para que ambas partes se acusaran mutuamente de utilizar "la máquina del fango" contra el otro y para que se echaran en cara la "corrupción".

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha puesto el foco en la investigación a Begoña Gómez, acusando al Gobierno de ocultar su situación procesal pese a que la conocían desde el pasado 24 de abril y también ha mentado el 'caso Koldo'.

¿QUIÉN DABA LA ORDEN A KOLDO?

En este contexto, ha preguntado al ministro si el Gobierno es "el cártel de Cali" que, según aparece en una grabación ordenó "amañar" contratos de Adif. "Lo ordenaban desde arriba, ¿quiénes son los de arriba Ábalos, Montero, usted, el puto amo o la presidenta?", ha dicho, en referencia a Gómez. "El señor Sánchez va de víctima y cada vez se le va poniendo más cara de culpable. Están enfangados hasta el cuello y el fango es sólo suyo", sentenciado.

Bolaños le ha instado a parar las "calumnias" y el "tono faltón" contra el Ejecutivo. "Después de las elecciones europeas se mirarán el espejo y tendrán que responder si se sienten cómodos siendo el PP más extremista y más ultra que usa las técnicas de la ultraderecha contra gente honrada y honesta", le ha avisado, antes de apuntar que le resulta "entrañable" oír al PP hablar de "corrupción".

Además, ha señalado que las "mentiras" del PP sobre un tema "donde no hay nada" ya "no se las cree nadie". Ha resaltado que su manifestación del pasado domingo en Madrid tuvo "una afluencia menguante y un ultraderechismo creciente" y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que aclare si los fondos europeos los ha conseguido el PP como sostiene Dolors Montserrat o sólo han traído deuda para España como dice el líder del PP.

Después ha llegado el turno de Álvarez de Toledo, quien ha preguntado al ministro si le contaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "que compraron la investidura borrando los delitos de un peón de Putin", en referencia a Carles Puigdemont, y ha confesado que prefiere "la motosierra al coche bomba que fue el juguete de sus socios". "Y sí, Milei llamó corrupta a Begoña Gómez, debió llamarla imputada y a su marido, mentiroso", ha apostillado.

AMNISTÍA PARA HAMÁS Y LOS TALIBANES

A continuación ha vinculado al Gobierno y sus socios con distintas "modalidades de crímenes". "No hay modalidad del crimen que no hayan favorecido malversadores, sediciosos, agresores sexuales, terroristas y ahora también Hamás y talibanes. Al lado de la internacional sanchista, el señor (Santiago) Abascal es un lobo desdentado y la señora Meloni, caperucita", ha apostillado.

Además, ha dicho estar convencida de que "mañana mismo" el Gobierno "ampliará la Ley de Amnistía para incluir no sólo a los presos de ETA, como exige (Arnaldo) Otegi, sino también a la cúpula de Hamás y a la totalidad de los talibanes". "Así todos dejarán de ser delincuentes y quedará definitivamente apuntalada la luminosa mayoría de progreso, otro Tsunami Democràtic versión global. Para que me entienda ahora recto y despacito, señor ministro, para la impunidad, non plus ultra", ha zanjado.

Estas palabras han llevado al ministro Bolaños a pedir una segunda aclaración a Feijóo sobre si, desde su punto de vista, no se puede pactar con los ultra alemanes que tienen "aroma neonazi", pero sí con Vox que acoge a "nostálgicos del franquismo". Y ha lanzado la conclusión de que los de Feijóo ha pasado de ser un "partido razonable" a uno "sin civilizar".

También ha preguntado a Bolaños el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha vuelto al sacar el "fango" que, ha dicho, el PSOE lleva esparciendo un mes "para prepararse para lo que iba a venir". "Y lo que va a venir es implacable porque la verdad se termina por saber. Este país no tiene un problema con la democracia, tiene un problema serio con el Gobierno", ha dicho, antes de pedir elecciones porque la ciudadanía, a su juicio, no se merece "un bochorno semanal", una "vergüenza diaria" y "que la corrupción y el fango lo inunde todo".

EL PP PACTA CON HOMÓFOBOS Y NOSTÁLGICOS DEL FRANQUISMO

Además, Sémper ha tachado de "inmoralidad política" la Ley de Amnistía por la que unos políticos amnistían a otros. "Eso en otro momento se llamaba casta, hoy se llama sanchismo", ha remachado, tras afear a Bolaños que tenga más facilidad para ponerse de acuerdo con Otegi que con Álvarez de Toledo, a lo que el ministro ha replicado echándole que a él le resulte "más cómodo" pactando con "nostálgicos del franquismo, homófobos, machistas y negacionistas" que con el PSOE.

Por último, Bolaños ha vuelto a defender la política del Gobierno en Cataluña porque ha provocado un descenso del independentismo. "En Cataluña hay hoy una mayoría constitucionalista que quiere seguir en España porque el proyecto de España de Pedro Sánchez les resulta atractivo", ha dicho.

"Ustedes gobiernan con incompetencia y el independentismo crece y el PSOE gobierna con talento, audacia y valentía y conseguimos que el independentismo decrezca. Esa es la diferencia entre un patriotismo tóxico que hace crecer al independentismo y un patriotismo inteligente que lo que hace, en este caso, es intentar que el independentismo cada vez tenga menos apoyos", ha concluido.