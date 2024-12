Bolaños augura el PP tendrá que pedir "perdón" por "revolcarse" en los bulos contra el Gobierno

Álvarez de Toledo cree que el Gobierno no sería nada sin "ultras, Puigdemont o Franco" porque gobiernan "por odio"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños ha avisado este miércoles al PP de que tendrá que acabar pidiendo "perdón" a todas las personas que están "ensuciando" por "revolcarse" en los "bulos" que organizaciones ultras están propagando contra el Gobierno en los tribunales cuando "la mayoría" de esos casos queden en nada.

Así lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ante las preguntas de varios diputados del PP sobre los distintos casos de corrupción que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y sobre los asuntos por los que se investiga al empresario Víctor de Aldama.

"Acabará usted pidiendo perdón a personas a las que está ensuciando. Deje que los procedimientos judiciales avancen y comprobará que muchos de ellos, la mayoría de ellos, quedarán en nada", le ha dicho al portavoz 'popular', Miguel Tellado.

El dirigente 'popular' ha arrancado con el "minuto e imputado" del "calendario judicial" del Gobierno destacando los "cargos" por los que se les investiga y negando que todas esas causas se puedan achacar a "una conspiración" en la que "media docena de jueces de distintos tribunales, decenas de testigos y pruebas incautadas se han puesto de acuerdo". "Si necesitan un abogado, pídanlo", ha deslizado.

PODRÍAN HABER ACTUADO CONTRA TELLADO

El ministro le ha tachado de "vocero, insinuador, instructor y sentenciador de casos judiciales abiertos" y le ha recordado que su nombre aparecía en el sumario del 'caso Koldo' por presuntamente haber pedido al actual Gobierno balear que no reclamara para recuperar el dinero de las mascarillas supuestamente defectuosas que la trama había vendido al anterior Ejecutivo de Francina Armengol.

"Ni yo ni nadie del Gobierno utilizó jamás su nombre para imputarle delitos y lo podríamos haber hecho con las mismas pruebas con las que usted ensucia a personas honradas cada día. Usted también podría haber recibido algunas imputaciones y no lo hicimos", le ha soltado.

Después, la diputada Ester Muñoz ha echado en cara al titular de Justicia que Sánchez acuse al Poder Judicial de "acosarle" y diga que el PP juega con las cartas marcadas en este tema. Así, le ha preguntado si tienen pruebas de que haya jueces "filtrando información al PP". "¿O es que ustedes difaman por inercia?", ha agregado.

En este punto, Bolaños ha elevado el tono para afirmar "categóricamente" que "existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país".

PERVIERTEN LA ACUSACIÓN POPULAR

"Lo afirmo categóricamente, afirmo categóricamente que las organizaciones ultraderechistas que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular porque no están persiguiendo delitos, sino persona, políticos progresistas honrados y persiguiendo a sus familias. Y afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos. Persiguen contar mentiras y ustedes se benefician de esas mentiras y de esos bulos", ha aseverado.

Muñoz ha replicado mentando a Aldama, que "organizaba los cumpleaños de ministros a los que iba todo el Gobierno, iba por Ferraz como Pedro por su casa y a San Petersburgo con la mujer del presidente Sánchez a hacer negocios". "Si el señor Aldama es un delincuente confeso, según ustedes, ustedes serán los facilitadores del delincuente confeso", ha rematado.

Pero Bolaños ha vuelto a describir lo que llama "ciclo del bulo", en este caso para demostrar que fue una "pseudosindacato" como Manos Limpias el que presentó una querella criminal por el supuesto el incremento patrimonial que se achacó al hermano del presidente del Gobierno, un "bulo", amplificado por determinados medios en el que se "revolcaron" PP y Vox y que ha resultado ser "una gran mentira".

También la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha interrogado a Bolaños en la sesión de control y ha hablado, entre otras cosas, de corrupción. "Cuando dicen ser el Gobierno de la gente se refieren a su gente, a los enchufados por el PSOE que viven a costa de lo ajeno, más preocupados por no entrar en la cárcel que por la cesta de la compra".

"El PSOE es el triunfo de la mediocridad, la traición y la fechoría", ha resumido la diputada de Vox. "Ustedes son clasismo, xenofobia y racismo", le ha devuelto Bolaños, mencionando un comentario del portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, refiriéndose a los inmigrantes como "esa mierda que nos viene de África".

EL PP VE "FRACASOS" COMO MINISTRO

El PP también había registrado una interpelación a Bolaños sobre la degradación de las instituciones, la encargada de defenderla ha sido Cayetana Álvarez de Toledo, quien considera que la gestión del ministro de Justicia "se cuenta por fracasos" y que el objetivo del Gobierno de Sánchez es "liquidar la alternancia democrática en España". Entre esos "fracasos" de Bolaños, ha hecho mención a la Ley de Amnistía, una "chapuza" que no sirve para cubrir la malversación de Carles Puigdemont; la "colonización" de las instituciones por parte del Ejecutivo o el "ataque" a los contrapesos democráticos marcado por un "veto sistemático" a las iniciativas del PP.

"La supervivencia de Sánchez depende de la impunidad de sus socios, de su mujer, de su entorno y de la suya, por eso, Sánchez busca enfrentar al pueblo con los jueces, busca enfrentar a la democracia con la ley, como si pudiera haber democracia sin ley, como si el Estado de Derecho pudiera someterse a plebiscito", ha reprochado al tiempo que se ha preguntado qué sería del Gobierno "sin los ultras, sin Bildu, sin Puigdemont o sin Franco", porque, según ha dicho, el Ejecutivo "intenta gobernar por odio".

Ante esto, Bolaños ha situado a Álvarez de Toledo, una vez más, como el "rostro del bulo" y ha insistido en que no sería diputada si no hubiese propagado "el peor bulo de la historia" que fue el del 11M. A su juicio, la diputada del PP se ha quedado como "la última mohicana ultra" con su discurso sobre Cataluña y Puigdemont y, entre otras cosas, cree que "cada vez que abre la boca, se demuestra que el PP lleva la mentira y el bulo en el ADN".

Sin embargo, la diputada del PP ha utilizado su turno de réplica para advertir a Bolaños de que "no se borran los delitos de otros políticos a cambio del poder; no se mantiene a un fiscal general imputado por intentar destruir a una rival; no se ataca, calumnia y hostiga a un juez por investigar a tu mujer; no se le dice a un compatriota sepultado por el lodo a otro español si quiere más recursos que los pida y no se pacta con un partido que justifica el coche-bomba y el tiro en la nuca" y el ministro ha concluido "con la esperanza" de que el PP deje en algún momento lo que a su juicio es "discurso ultra, bulo y extremismo".

LOS SOCIOS ACABARÁN SALPICADOS

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha recriminado a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que haya usado las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para "hacer de abogada defensora" de Begoña Gómez. También ha avisado a los socios habituales del PSOE de que su defensa de Sánchez les acabará "arrastrando" hacia una posición política "indefendible e inexcusable".

Alegría ha dicho estar "muy satisfecha" con su cargo de portavoz para poder explicar a los ciudadanos todos los "avances" que ha aprobado Gobierno y cree que el PP solo habla de la corrupción para generar "ruido" y "tapar sus propias vergüenzas". "Este país les queda grande", ha reprochado y ha ironizado con que en Moncloa pedirán "a los Reyes Magos responsabilidad, sentido de Estado e importantes dosis de liderazgo para el señor Feijóo, que le hace mucha falta".