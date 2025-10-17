Bolaños bromea con el "adjetivo estupor" de Feijóo: "Menos mal que no piden el B2 de castellano para liderar el PP"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha bromeado este viernes con el error cometido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que "estupor" es un "adjetivo", en lugar de un sustantivo: "Menos mal que no piden el B2 de castellano para liderazgo del PP", ha soltado.

Feijóo se confundió este jueves al pronunciarse sobre el auto en el que magistrado del Supremo Leopoldo Puente dice compartir el "natural estupor" que, a su juicio, causa que el exministro socialista José Luis Ábalos, pueda seguir conservando su escaño cuando existen "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos".

"Gracias por preguntarme por ese adjetivo, el adjetivo estupor, tal y como lo definió el señor Feijóo", ha dicho Bolaños en el Congreso aprovechando una pregunta sobre el polémico auto en el que Puente sugiere al Congreso que "reflexione" sobre la conveniencia de cambiar su Reglamento para despojar al exministro de su acta.

En concreto, Bolaños ha recordado que Feijóo ha propuesto que se exija un B2 de castellano para poder obtener la nacionalidad española. "Menos mal que no se pide el B2 para el liderazgo en el PP porque si se pidiera igual tendría algún problema", ha añadido.