Bolaños defiende sus reformas de Justicia mientras el PP habla de "democracia tutelada" y Vox de "Estado fallido"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles sus reformas judiciales subrayando que España es "una democracia plena y un estado de derecho sólido", mientras que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado de una "democracia tutelada" por Pedro Sánchez y la portavoz de Vox, Pepa Millán, mantiene que el país es un "Estado fallido" en el que falta democracia.

En una interpelación del PP en el Congreso para reclamar cuentas al ministro de Presidencia por el "deterioro" de las instituciones tras la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de intentar imponer "una democracia tutelada" desde que llegaron al poder "mediante una moción de censura fraudulenta".

A su juicio, el Ejecutivo ha emprendido "la demolición" de los "contrapesos que distinguen a las democracias de las dictaduras: la independencia judicial, la libertad de prensa y el Parlamento".

La portavoz adjunta del PP sostiene que "han intentado tutelar la justicia por todas las vías imaginables" y ha citado "el control directo" del fiscal general, la "pretensión de convertir al Tribunal Constitucional en la sala de indultos del sanchismo" y "los ataques, frontales por el BOE y por las cloacas".

También ha acusado al Gobierno de abusar "impúdicamente del decreto ley", de vetar "las iniciativas de la oposición" y de gobernar "con presupuestos muertos". "Bruselas avisó que España está en riesgo fiscal. Y yo añado: también democrático", ha indicado Álvarez de Toledo.

"EL PP ES UN SINDICATO DEL BULO"

Bolaños ha replicado a Álvarez de Toledo que España es "una democracia plena y un estado de derecho sólido", citando organismos internacionales. Ha recalcado que los tribunales y juzgados "actúan con total libertad de criterio" y ha insistido en su "respeto" al Tribunal Supremo y a los jueces y magistrados.

El ministro ha llamado al PP "sindicato del bulo" y ha acusado a la diputada del PP de ser "una persona que lleva a la espalda el bulo del 11-M" y de recurrir continuamente a falsedades, mentiras y exageraciones. Y le ha vinculado a "los elementos más reaccionarios y más ultras" de la Cámara.

Por su parte, Rodríguez de Millán ha descrito la situación actual de la Justicia como "un reto caótico y de laminación de Estado de Derecho" y ha aseverado que todo se debe "a una clase política que, por no tener ningún tipo de escrúpulo y con tal de permanecer en el poder, ha vendido a todos los españoles", en alusión al PSOE.

Además, ha asegurado que la España actual es "fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, al que se suma la de Puigdemont". "España hoy no es una democracia, es una partitocracia en manos de partidos viciados e incapaces de reaccionar. Un sistema político que permite que cualquier persona, sin ningún tipo de moral ni sentido de la nación, prospere. España es un Estado fallido donde los trenes no llegan y el suministro eléctrico tampoco", ha criticado.

La diputada de Vox también ha denunciado "una crisis institucional" permanente y ha acusado a PP y PSOE de "repartirse los jueces como si fueran cromos" y ha achacado a los de Feijóo de no haber promovido nunca una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia.

"LAMENTAN LA MUERTE DEL DICTADOR"

En su turno, Bolaños se ha quejado de que Vox niegue que España sea una democracia y ha defendido la conmemoración de los 50 años desde la muerte de Franco. "Ya siento que a ustedes la muerte del dictador será un hecho luctuoso que todavía lamentan, pero para los españoles de bien la muerte del dictador, que ese ladrón y que ese criminal muriera, fue una gran noticia para que en España hubiera una democracia", ha apostillado.

Ha acusado a Vox de disfrazarse "de patriotas" cuando, a su juicio, "perjudican objetivamente con sus políticas a la inmensa mayoría de la población" y ha definido a esa formación como "la autocracia antieuropea Sociedad Anónima".

Por último, el ministro ha defendido que el Gobierno está llevando a cabo "la mayor transformación de la justicia en décadas para que sea del siglo XXI" y ha mencionado el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), frente a una norma de 1882 que, ha dicho, "fue una buena ley, pero que 143 años después se ha quedado obsoleta".