Bolaños dice que Feijóo y Ayuso rivalizan en hacer el balance "más delirante": "Para echarse a llorar"

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feélix Bolaños, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "rivalizan" para ver quién hace el discurso de balance "más delirante".

En una rueda de prensa en la que ha recapitulado la actividad de su departamento en el último año, Bolaños ha cargado contra los 'populares' al señalar que el mensaje lanzado este mismo viernes por Feijóo es "para echarse a llorar".

"Cero propuestas en positivo para nuestro país y miles de insinuaciones, de falsedades, de mentiras y de insultos. Creo realmente que nuestro país se merece una oposición mejor", ha añadido el ministro que considera que el líder nacional del PP ha tratado de contestar a la presidenta autonómica, que ofreció su rueda de prensa de resumen del año en la víspera.

"Estos son líos internos de la derecha donde no entramos, pero han competido por ver quién hacía un balance más delirante y más extremista y alejado de la realidad", ha lanzado al tiempo que ha reivindicado que la situación del país es "incontestable" porque hay crecimiento económico, refuerzo del Estado del Bienestar mientras que la oposición no quiere que le vaya bien a España.

"Y es una pena que tengamos una oposición que no desee que a España le vaya bien, porque cuanto mejor le va a España, peor les va a ellos, pero no es un problema de los españoles, es un problema de ellos", ha rematado.

MAZÓN, EN PARADERO DESCONOCIDO

Por otro lado, Mazón se ha referido al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y le ha echado en cara que estuviera "en paradero desconocido" durante las "horas clave" de la riada que asoló la provincia de Valencia y causó más de 200 muertos.

"Me da igual cuál de las diferentes versiones que ha dado es la cierta. A mí lo que me importa es dónde no estaba y que en las horas clave de la dana estuviera en paradero desconocido. Es lo realmente grave", ha lanzado.

"Me ha parecido que esta mañana el señor Feijó ponía al señor Mazón como ejemplo de buena gestión en dos ocasiones en su discurso. Si el señor Mazón es el ejemplo de buena gestión del Partido Popular, pues ahí lo llevan", ha terminado.