Bolaños ironiza con las quejas de Ayuso sobre su seguridad en México: "Riesgo de que sus vacaciones se acortaran"

1086523.1.260.149.20260512170635 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido con ironía a la denuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su seguridad durante su viaje en México, proclamando que "el riesgo que corría era que sus vacaciones se acortaran".

Así se ha pronunciado Bolaños en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado al ser preguntado por la denuncia que ha lanzado este martes Ayuso, en la que aseguraba que buscar su "seguridad" durante el viaje institucional en México mientras la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fomentaba "un ambiente absolutamente impropio" contra ella.

"Yo he tenido que buscarme mi seguridad. A mí no me han ofrecido nada. El Gobierno sabe exactamente cuando yo me subo en un avión lo que llevo y lo que no llevo. Me busqué mi propia seguridad, pero claro lo que yo no me imaginaba es que la presidenta de México desde allí iba a echar fuego todos los días", ha expresado la dirigente este martes.

Sin embargo, Bolaños ha ironizado con que "el riesgo que corría era que sus vacaciones se acortaran".