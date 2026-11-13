Bolaños se muestra partidario de la norma no escrita que lleva a la Justicia a no tomar decisiones en periodo electoral

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado a favor de respetar la norma no escrita mediante la cual la Justicia no avanza en causas que afectan al Gobierno y los partidos políticos en periodo electoral, después de las recientes operaciones en casos que afectan al PSOE.

"A mi esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable" ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes en La Moncloa.

El ministro considera que esta manera de actuar "se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos que están en curso como estas elecciones generales" del 29 de noviembre.

El ministro ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre las recientes actuaciones judiciales, como la llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este jueves en el Tribunal de Cuentas, en busca de presuntas irregularidades sobre donaciones al PSOE. Sobre este caso en concreto, ha evitado pronunciarse, dado que el caso está bajo "secreto de sumario".

El mismo día la Fiscalía Europea anunció que está llevando a cabo pesquisas en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude de fondos europeos relacionado con la compra de pulseras antimaltrato.

Fuera de cámara, fuentes de Moncloa lanzan una crítica más explícita y se quejan de que estas operaciones se lleven a cabo una vez que ha comenzado de manera oficial la campaña electoral de las generales.

Habitualmente, señalan, suele respetarse este periodo y la Justicia suele esperar a avanzar actuaciones que afectan a partidos para no interferir en los comicios.