Bolaños ve una tendencia "al alza" del PSOE en precampaña y elude responder si participará en actos con Zapatero

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el foro ‘Ellas Preguntan’, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que ve una tendencia "al alza" del PSOE en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, frente a un PP que "va a la baja", a la vez que ha eludido responder si participará con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en mitines. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, manifestó hace semanas que contaría con el exlíder socialista investigado judicialmente por el 'caso Plus Ultra' en una campaña electoral.

Durante un evento informativo de 'Artículo 14', Bolaños se ha referido a las últimas encuestas publicadas, que mayoritariamente dan una mayoría absoluta para una coalición de PP y Vox, y ha afirmado que "en los últimos 30 años, en casi todas las elecciones generales, las encuestas se han equivocado". "En algunas ocasiones, estrepitosamente. Esto es un hecho cierto, indiscutible", ha subrayado.

El ministro, que ha pedido prudencia con los sondeos porque queda tiempo para que se conformen las candidaturas y coaliciones, ha asegurado que "la tendencia de los últimos días es una tendencia clara". "El PSOE va a la alza y el Partido Popular va a la baja", ha dicho Bolaños, que ha indicado no obstante que "hay que trabajar y explicar a la ciudadanía" cuál es el proyecto político del PSOE, pero también confrontar con el que plantean PP y Vox. "Pero sí es verdad que los datos nos permiten ser optimistas", ha remachado.

¿ZAPATERO EN CAMPAÑA?

Preguntado sobre si hará campaña electoral con Zapatero, el 'número 3' del PSOE por la lista de Madrid ha zanjado que esa cuestión la tiene que responder el Comité de Campaña del partido, encargado de planificar los actos políticos.

Dicho esto, Bolaños ha defendido que lo prioritario será seguir gobernando hasta el 29N como también hicieron otros ejecutivos. "Vamos a gobernar hasta el último día y a demostrar a la ciudadanía la importancia de que haya un gobierno socialdemócrata y progresista", ha sentenciado.

PIDE DISCRECIÓN PARA LA UNIDAD EN LAS IZQUIERDAS

Sobre las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos a pocas horas de que se cierre el plazo para formar coaliciones, el titular de Justicia ha pedido esperar a ver cómo queda configurado ese espacio, poniendo en valor el "liderazgo social" y "muy competente" que hay a la izquierda del PSOE.

Así, ha defendido que estas conversaciones para construir un proyecto de unidad "cuanto más discretas, mejor". "Y cuantas menos declaraciones públicas, mejor", ha incidido el ministro.

Bolaños también se ha referido a una candidatura unitaria entre PSOE y otras formaciones de izquierda para el Senado, reconociendo que se están explotando alternativas porque desde el PSOE quieren ganar "en el Congreso" pero también en la Cámara Alta. También ha criticado el uso del PP en el Senado en la última legislatura, donde contaba con mayoría absoluta, "ha sido contrario a la más mínima lealtad institucional" porque "se ha dedicado sistemáticamente a bloquear cualquier iniciativa legislativa del Gobierno".