Bomberos acuden a un incendio en una factoría de Los Corrales (Cantabria) sofocado por los trabajadores

Bomberos acuden a un incendio en una factoría de Los Corrales - 112 CANTABRIA

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron este viernes a una factoría de Los Corrales de Buelna en la que se declaró un incendio que fue controlado por los propios trabajadores.

A su llegada, los efectivos autonómicos procedieron a refrescar la zona y, posteriormente, revisaron con la cámara térmica que no existiera ningún otro incendio en la instalación.

También comprobaron con un expulsímetro que tampoco había presencia de gases en la zona, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.