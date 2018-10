Bono se muestra contrario a la decisión de Marlaska de archivar el caso del Yak-42 por existir irregularidades

Actualizado 25/11/2007 15:03:27 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Defensa, José Bono, se mostró hoy "radicalmente en contra" de la decisión del juez de la audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de archivar el caso del Yak 42 ya que, en su opinión, los responsables de la identificación y repatriación de los fallecidos conocían "a ciencia cierta" las irregularidades del proceso.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press Televisión, explicó que, cuando llegó al Ministerio de Defensa y se hizo cargo del caso, percibió que los familiares habían sido "maltratados" al no poder "ver a los fallecidos" además de tener que enterrarlos "sabiendo que lo que iba en el ataúd no correspondía con el nombre del fallecido". "Lo sabían a ciencia cierta, pero tenían prisa por enterrar el problema", insistió.

En este sentido, aseguró que mantendrá "el mismo compromiso" con los familiares de los fallecidos que cuando era ministro, ya que el avión accidentado carecía de la seguridad suficiente y la identificación de los cadáveres se hizo "sin seriedad alguna".

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre si finalmente será candidato por Toledo en las listas generales de las elecciones de marzo, pero sostuvo que mientras viva tendrá "el carné del PSOE en el bolsillo", y estará "a las órdenes del presidente". "En este tablero de ajedrez que es la política yo soy un peón, y estaré arrimando el hombro", añadió.

En esta línea, confirmó que siempre apoyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el proceso de paz, ya que había sido el único presidente en tener "la gallardía" de pedir permiso en el Parlamento para iniciar la negociación. "Claro que estaba con él, como la inmensa mayoría de los españoles que querían acabar con ETA", aclaró.

CRÍTICAS AL PP

No obstante, criticó la actitud del Partido Popular por no apoyar al Gobierno en la lucha contra el terrorismo y dijo tener la impresión de que existe gente en la oposición "que quiere que nos salgan mal las cosas con tal poder conseguir más votos". "Eso evoca muy poca grandeza, no ya política, sino moral", afirmó.

En este sentido, dijo que el PP estaba "enojado" porque creyó que iba a ganar las elecciones de 2004 y sostuvo que sus miembros son "tan certeros" en su error que parece que "quieran ganar las elecciones, pero las de 2004, no las de 2008".

Finalmente, preguntado por su opinión sobre el incidente de la cumbre Iberoamericana de Chile entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el Rey, apuntó que el presidente venezolano sigue siendo "el mismo" que el conoció durante su época de Ministro de Defensa.

A este respecto, Bono sostuvo que cuando alguien da una opinión sobre un jefe de estado, como es el caso de Chávez, no es que tenga que ser "especialmente prudente" por lo que pueda ocurrirle, sino que se debe mostrar esa prudencia "para cultivar los intereses de España y de los españoles que viven en Venezuela".

Sin embargo, insistió en que "nunca" ha tenido reparo en decir que "todo aquel que no es respetuoso con los derechos humanos o con una constitución democrática merece el castigo de forma contundente y clara".