Borràs ve "fuera de lugar" interrumpir el minuto de silencio por el 17-A y alega que no saludó al hombre que gritó

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este jueves que "está totalmente fuera de lugar interrumpir el minuto de silencio" de este miércoles por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 y alega que no saludó al hombre que gritó. Pero justifica que hubiera personas con carteles exigiendo saber la verdad a los que dice que sí saludó.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha garantizado que tanto ella como los dirigentes y simpatizantes de Junts hicieron "escrupuloso y respetuoso silencio" durante el minuto de silencio, en el que un hombre exclamó 'Les vamos a dar un pequeño susto a los catalanes' y 'Estado español asesino'.

Ha explicado que unos 20 minutos después del homenaje saludó a un grupo de personas que llevaban carteles con lemas 'Exigimos responsabilidades' y 'Queremos saber la verdad' y que asegura que no tenían nada que ver con el hombre que gritó, al que ha dicho que no saludó: "No encontrará ningún vídeo donde yo haya saludado a esa persona".

"Que hubiera un centenar de personas que exigieran saber la verdad responde al hecho de que ya hace cinco años y hay muchos interrogantes. Familias y víctimas quieren esclarecer los hechos, y no solamente ellos, una sociedad que ha vivido estos hechos tiene que poder saber qué ha pasado", ha manifestado Borràs.

Al ser preguntada por la persona que discutió con una de las víctimas tras el homenaje, ha expresado que "las víctimas son siempre sagradas y los actos a las víctimas también", y ha manifestado que este miércoles era un día en el que las víctimas eran las protagonistas, en sus palabras.

SEGUIRÁ ACUDIENDO AL PARLAMENT

Por otra parte, Borràs ha afirmado que seguirá acudiendo al Parlament pese a que la Mesa la suspendiera a finales de julio después de que se la haya enviado a juicio, y ha asegurado que seguirá haciendo su trabajo desde Junts.

"Que la presidencia del Parlament haya quedado suspendida es un hecho gravísimo, la ocupe quien la ocupe. Que el resultado de las urnas fuera 52% de los votos para el independentismo y que esto no se vea traducido en las personas que hemos recibido este encargo, esto es lo que nos tiene que preocupar extraordinariamente", ha asegurado.