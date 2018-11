Borrell desvincula al Gobierno de la agenda del Rey emérito y tilda de "casual" su encuentro con el heredero saudí

Publicado 26/11/2018 15:41:01 CET

Desvela que no se ha autorizado ninguna venta de armas a Riad desde la crisis de las corbetas y que hay varias peticiones que " paradas"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este lunes no tener más información sobre el "encuentro casual" entre el Rey Juan Carlos I y el heredero saudí, Mohamed bin Salman, durante una competición de Fórmula 1 en Emiratos Árabes Unidos porque "el Gobierno no es responsable de la agenda del Rey emérito".

De hecho, ha añadido que ni tenía información de antemano, ni la tiene ahora, ni la tendrá. "No tengo nada que decir, ni sabía que se iba a producir, ni probablemente estaba previsto", ha dicho Borrell en rueda de prensa junto a su colega alemán, Heiko Maas.

A juicio del ministro, probablemente lo que sucedió es que el ex jefe del Estado español y el próximo jefe de Estado saudí se encontraron en la competición -la despedida del española Fernando Alonso-- y se saludaron. Eso sí, ha dejado claro que el encuentro fue "no causal, sino casual".

La imagen del saludo, difundida por los medios saudíes, se produce en plena gira de Mohamed bin Salman para tratar de mejorar su imagen después de que, según la prensa turca, la CIA estadounidense le haya vinculado con el asesinato del periodista Yamal Jashoggi en el consulado saudí en Estambul. Bin Salman viajará el fin de semana a la reunión del G20 en Buenos Aires, donde también estará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Por otro lado, Borrell ha desvelado que España no ha autorizado ninguna operación nueva de venta de armas a Arabia Saudí desde que se planteó el problema de las bombas que vendidas por el Ejército español.

Junto a su colega alemán, que sí anunció que se suspendían los contratos militares con este país mientras no se aclarase el 'caso Jashoggi', el ministro ha dicho que "España, sin hacer ninguna declaración, no ha vendido nada más desde la crisis de las corbetas, o de los misiles", reconociendo de paso que ambas estaban "estrechamente relacionadas".

UN PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

Es más, ha afirmado que "hay peticiones de distintas empresas, pero de momento están paradas" y ha recordado que el Gobierno español está trabajando en un protocolo que permita determinar el uso de las armas en función de las condiciones en las que se ha autorizado su venta.

Maas, que ha evitado expresamente valorar la fotografía del Rey Juan Carlos con Bin Salman --"no tenemos experiencia con Reyes en Alemania--, ha explicado que Alemania tomó la decisión de suspender las ventas de armas mientras no se aclarase el caso Jashoggi y también con la vista puesta en la guerra de Yemen. "No va a haber autorizaciones nuevas y las que estaban dadas están suspendidas", ha dicho.

El Gobierno alemán, ha añadido, tomará una decisión más adelante. En todo caso, ha señalado que es una toma de posición que tiene que adoptar cada país bajo su propia responsabilidad, y que todos tienen interés en que se aclare "este terrible asesinato de un periodista".