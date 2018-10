Borrell apuesta por "tender puentes" con Gibraltar "hacia soberanías compartidas", pero no ahora

Actualizado 17/10/2018 21:02:35 CET

Confirma que en los actuales acuerdos sobre el Peñón y el Brexit no se toca el aeropuerto pero dice que puede hacerse durante el periodo transitorio

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que "si Reino Unido se va de la UE, Gibraltar se va a aproximar a España porque la ley de la gravedad existe" y, en ese contexto, se ha mostrado partidario de "tender puentes hacia soberanías compartidas" pero "en su momento", no ahora.

Borrell se ha expresado así ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE y en respuesta a la diputada del PP Concepción de Santa Ana, que le ha pedido que no desaproveche la oportunidad del Brexit para la reclamación de soberanía. El ministro le ha respondido que su posición sobre este asunto es la misma que mantuvo su antecesor, el 'popular' Alfonso Dastis.

De cara al acuerdo para el Brexit, ha asegurado a los parlamentarios que el acuerdo con Reino Unido para que el periodo transitorio se aplique a Gibraltar está "casi resuelto" gracias, ha dicho, al "esfuerzo denodado" de funcionarios que se han dejado "la piel en jornadas interminables".

Sobre este punto, ha confirmado que en los acuerdos que se están ultimando no se incluye nada relativo a la posibilidad de un uso conjunto del aeropuerto, tal como se planteó Dastis. "Nos mantenemos en el statu quo, dejamos las cosas como están, tenemos 20 meses por delante para hacerlo", ha precisado, apuntando así que este tema puede negociarse durante el periodo transitorio.

En su explicación ante los diputados, ha distinguido entre el protocolo sobre Gibraltar que acompaña al acuerdo de salida británica, que es lo que está "prácticamente cerrado", y los memorandos "que no forman parte del tratado" y que es donde se tocan asuntos específicos como el medio ambiente o el contrabando de tabaco. Esos memorandos, ha dicho, no forman parte del tratado de salida, de manera que el acuerdo global puede firmarse sin ellos.

Lo que sí forma parte del Tratado es el protocolo y sobre eso, ha dicho, los negociadores españoles "tienen instrucciones de no dejarlo abrir, por encima de su cadáver", de manera que "si mañana hay que firmar el acuerdo del Brexit eso no es un problema".

CINCO MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO

En cuanto a los memorandos sobre asuntos concretos, ha dicho que "puede haberlos o no" y que ya hay prácticamente un acuerdo sobre cuatro de los cinco que se están negociando. "En lo que no nos pongamos de acuerdo, lo dejaremos para el periodo transitorio, porque el Brexit no necesita los memorandos", ha añadido.

Los memorandos son sobre medio ambiente, cooperación en seguridad, derechos de los ciudadanos, tabaco y Tratado Fiscal, pero el ministro no ha dado pistas sobre cuál es el que está más pendiente.

El ministro ha recordado que en las actuales negociaciones sobre Gibraltar no se está hablando de soberanía, "ni reclamándola activamente ni renunciando a ella", sino que se está buscando una "relación equilibrada y más cercana" entre Gibraltar y España para beneficio de los habitantes de la región y especialmente de los trabajadores del Campo de Gibraltar. "No queremos cerrar ninguna verja pero no ponemos poner por escrito cosas contrarias al Tratado de la Unión", ha dicho.

Por otro lado, Borrell se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, porque lo que parece estar discutiéndose es si "puede haber una frontera sin frontera". En su opinión, hablar de soluciones tecnológicas es "de ciencia ficción". Eso sí, ha señalado que España ha propuesto un mecanismo similar a lo que hay entre Canarias y la península ibérica, una especie de "régimen aduanero poco intrusivo".

Aunque no está previsto que el acuerdo para el Brexit se cierre en el Consejo Europeo que comienza este miércoles, el ministro ha querido restar dramatismo, convencido de que lo importante es que haya tiempo para que el acuerdo se ratifique, es decir, bastaría con un acuerdo "antes del turrón".