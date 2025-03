Bravo (PP) dice que el objetivo de Mazón es la reconstrucción tras la dana y desconoce si Feijóo le ha pedido que dimita

Ve "normal" que la gente esté "enfadada" y dice que hay que "pedirles perdón" y dejar claro que el compromiso es la reconstrucción

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que el objetivo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es la reconstrucción tras la dana y ha dicho desconocer si el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al presidente del Govern que presente su dimisión.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Bravo ha señalado que su partido está centrado en "hacer todos los esfuerzos para intentar recuperar cuanto antes la actividad" porque lo que les "importa" son los valencianos y la reconstrucción.

En este punto, ha dicho que el PP es "crítico" con el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha dicho, se puede ver en la página web de la Moncloa sobre el grado de ejecución de las inversiones tras la dana, que "el dinero no está llegando y llega a una cantidad muy escasa".

DESTACA QUE MAZÓN HA PEDIDO "DISCULPAS POR SUS ERRORES"

Ante el desgaste para las siglas del PP y Feijóo que supone la continuidad de Mazón, Bravo ha señalado que Mazón "lo primero que ha hecho es pedir disculpas por sus errores" y, por tanto, "reconoce que ha cometido errores".

"En segundo lugar ha dicho que su objetivo es la reconstrucción, ha tomado decisiones y ha vinculado su futuro a la reconstrucción", ha subrayado, para echar en cara a los socialistas que "de siete de reales decretos que se han llevado al Parlamento de Valencia solamente hayan aprobado uno".

Además, el vicesecretario de Economía del PP ha destacado que el jefe del Ejecutivo no puede ir a Valencia ni "pasear por las calles" allí mientras que el presidente de la Generalitat se está centrando en la reconstrucción.

Preguntado por el hecho de que Mazón haya dado diferentes versiones y llegase a la sede del Centro Operativo de Emergencias (CECOPI) a las 20.28 horas del 29 de octubre, Bravo ha insistido en que "lo importante es la reconstrucción". "Y en la parte de Mazón él ha pedido hasta una comisión de investigación. La ha pedido él, tanto que se haga en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico para que ahí se puedan esclarecer todas las cuestiones que se puedan plantear", ha añadido.

Al ser preguntado por el silencio de Feijóo estos días sobre Mazón y si le consta que le haya pedido en privado que dimita, bien a través de persona interpuesta o directamente, Bravo ha dicho desconocerlo. "Es una cuestión que yo no conozco pero que yo sepa no", ha agregado.

VE "NORMAL" EL "ENFADO" DE LA GENTE TRAS LO OCURRIDO

Ante el hecho que la crisis con Mazón esté impidiendo que se escuche la reconstrucción, Bravo ha dicho que el hecho de que haya "enfado" de los ciudadanos es "normal", "justo" y "moral y éticamente correcto", después de más de 220 fallecidos. "¡Cómo no va a estar enfadado con los políticos, por supuesto!", ha exclamado.

Sin embargo, ha subrayado que "a la gente lo que le importa la reconstrucción", citando el ejemplo de un autónomo que todavía no ha abierto su negocio. "¿De verdad que lo importante es si Mazón o Sánchez?", se ha preguntado.

Al ser preguntado por el hecho de que la gente grite a Mazón y le exija responsabilidades políticas, Bravo lo ha enmarcado en la normalidad. "Por supuesto, cómo no le van a gritar, están enfadados como lo están con Sánchez", ha agregado.

Según Bravo, es "normal que la gente esté enfadada". "Por eso hay que pedirles perdón y hay que decirles que nuestro compromiso es trabajar y, como ha hecho Mazón, decirles 'si no hago las cosas bien me marcharé'", ha manifestado.

Preguntado de nuevo por el hecho de que lo importante de la reconstrucción lo tape Mazón, el vicesecretario de Economía del PP lo ha rechazo. "Al autónomo no le tapa Mazón, le tapa que le den el dinero necesario para poder ejercer la actividad, le tapa que no le dejen a Valencia endeudarse más sino que le den los recursos para no tenerse que endeudar. Eso es lo que los autónomos quieren, eso es lo que el empresario quiere", ha finalizado.