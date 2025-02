Bravo (PP) reafirma su apoyo a Mazón y dice que a Feijóo lo que le preocupa es "mejorar la situación de los valencianos"

Insiste en que el presidente de la Generalitat "ha dado la cara, no se fue corriendo" y "ha pedido disculpas por sus errores"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha "ratificado" este miércoles su respaldo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien, según ha recalcado, "ha dado la cara", "no se fue corriendo" tras la dana y "ha pedido disculpas por sus errores". Dicho esto, ha asegurado que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "lo que le preocupa son los valencianos" y "mejorar" su situación tras la catástrofe.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado --hasta en tres ocasiones-- si mantiene su apoyo a Mazón, si a la dirección nacional del PP le preocupa el cuestionamiento del presidente de la Generalitat tras las distintas versiones que ha dado y si teme que lo que está ocurriendo pueda afectar a la marca PP y a Feijóo.

Bravo ha destacado que el objetivo de Alberto Núñez Feijóo es "mejorar la situación de los valencianos" y "ayudar en la medida de lo posible" con propuestas, transmitiendo "ilusión" a las personas que han sufrido la catástrofe.

Así, ha contrapuesto la actuación del PP en Valencia, que se "compromete con objetivos", frente "al que no va". "Frente a los que no están, nosotros estamos", ha manifestado, para reiterar su "respaldo" a Carlos Mazón, después de conocerse que el día de la dana llegó al Centro Operativo de Emergencias (Cecopi) a las 20.28 horas tras la alerta, y no sobre las 19.30 horas como se había trasladado hasta ahora.

MAZÓN "ESTÁ TRABAJANDO" Y "DANDO LA CARA TODOS LOS DÍAS"

El dirigente del PP ha criticado la ausencia en Valencia de la exministra y actual comisaria europea, Teresa Ribera, así como de otros miembros del Gobierno de Sánchez. "Frente a eso tenemos un presidente (Mazón) que ha dado la cara, no se fue corriendo, ha pedido disculpas por sus errores, ha asumido responsabilidades y ha hecho cambios", ha manifestado.

Asimismo, Bravo ha recordado que el presidente de la Generalitat "ha vinculado su futuro" político al "futuro de la construcción" y ha insistido en que "está trabajando" y "dando la cara todos los días". "Por lo tanto, ratifico lo que dije", ha manifestado, al ser preguntado expresamente si mantiene su apoyo en Mazón.

En cuanto a si a la dirección nacional del PP le preocupa el desgaste que puede producir para la marca del PP la situación de Mazón, el vicesecretario de Economía de los 'populares' ha señalado que están "muy acostumbrados a hablar de los políticos" cuando "hay que hablar de las personas".

"Si usted me pregunta qué es lo que le preocupa al presidente Feijóo, lo que le preocupa son los valencianos. Por eso, desde que pasó (la dana), rápidamente se presentó en Valencia", ha afirmado, para añadir que se desplazó allí "incluso antes" que el presidente del Gobierno.

AFEA AL GOBIERNO QUE "BLOQUEE" EL PLAN VALENCIA DEL PP

Bravo ha destacado que el PP ha apoyado los reales decretos sobre la dana que el Gobierno ha llevado al Gobierno para ayudar a los afectados pero ha criticado que, sin embargo, el Ejecutivo tenga "bloqueada" la proposición de ley que ha elaborado el PP "con medidas específicas para ayudar a los valencianos" que, según ha recalcado, son "los únicos que les importan".

"A nosotros nos preocupan los valencianos. No vamos a entrar a hablar de los demás. Nosotros hablamos de lo nuestro. Y lo nuestro es que a los valencianos recuperen la normalidad lo antes posible. Y es un proyecto de mucho tiempo", ha enfatizado.