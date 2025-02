Óscar López asegura que Mazón "está acabado" y que el PP "ya empieza a lanzar señales" de que va "a dejarle caer"

Reprocha al PP que sea "incapaz" de pactar cosas de "sentido común", en alusión a la quita del FLA: "No tiene ninguna justificación"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha expresado este jueves que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, "está acabado políticamente", y ha asegurado que el PP "ya empieza a lanzar señales" al respecto porque "le da por descontado" y, a su juicio, "le va a dejar caer".

"Creo que Mazón está acabado políticamente, está clarísimo, lo sabe todo el mundo, y solo es cuestión de cuándo le deja caer el Partido Popular", ha declarado en una entrevista en 'Radiocable', recogida por Europa Press, alegando que los 'populares' "están administrando políticamente el final" del presidente valenciano.

En este sentido, ha señalado que "cuando uno lee ciertos medios" ya puede ver que el PP "empieza a lanzar mensajes", y ha afirmado que "no sería la primera vez" puesto que, a su juicio, "ya lo han hecho otras veces": "Primero lanzan señales y luego ejecutan".

"Creo que Mazón ha acabado aplastado frente a una montaña de mentiras, toneladas de mentiras, versiones cambiantes desde el minuto uno, y yo creo que todos somos conscientes ya de que Mazón, ya el propio Partido Popular le da por descontado", ha sentenciado.

El ministro ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "apoye" y "respalde" al dirigente valenciano de forma "permanente", algo que, en su opinión, es "verdaderamente hipócrita": "Ya veremos cuántos días le deja caer".

GESTIÓN DE LA DANA

Preguntado por si la gestión de la dana se hizo correctamente, López ha indicado que, aunque está "convencido" de que "todo es mejorable", los avisos y las alertas "se dieron" por parte de la Administración General del Estado, mientras que, a su parecer, "hubo una mala gestión" por parte de la Comunidad Valenciana en cuanto a sus competencias. "Desde luego, hay lecciones que extraer para el futuro", ha señalado.

"Lo grave es que después de lo que ocurrió en Valencia, con la dana, Mazón no solamente no haya actuado, que es lo más grave, en su momento, correctamente, sino que encima se haya ocultado detrás de montañas de mentiras que son mucho más grandes que él", ha esgrimido.

"EL PP ES INCAPAZ DE HACER UNA OPOSICIÓN MÍNIMAMENTE ÚTIL"

Por otra parte, después de que las comunidades autónomas del PP abandonasen este miércoles la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el acuerdo del Gobierno con ERC para condonar la deuda, López ha remarcado que la oposición "es incapaz" de "pactar cosas que son de puro sentido común" y "de propio interés" de las comunidades que gobiernan.

"He visto al PP muy preocupado en desmontar que no es una hipoteca, que te eliminen el 25% de tu deuda y por lo tanto que no tengas que pagar intereses por ese 25%", ha comenzado.

"Por supuesto que es lo mismo que si te condonan el 25% de la hipoteca, y me da igual si viene del FLA o no viene del FLA, viene de fondos, por lo tanto, esta es la realidad", ha argumentado.

Al hilo, ha aseverado que los de Feijóo "tienen un complejo con la ultraderecha que no pueden con él", y que, como consecuencia, están haciendo una oposición "que corre como un pollo sin cabeza". "¿Cómo se puede entender que te llame el banco, te diga que te va a quitar el 25% de la deuda y digas que no, y que encima eso es una agresión?", se ha preguntado.

"Creo que lo que está haciendo el Partido Popular no tiene ninguna justificación y creo que están tan preocupados, tan absorbidos, tan colonizados por la ultraderecha que son absolutamente incapaces de hacer una oposición mínimamente útil", ha concluido.