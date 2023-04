Bravo (PP), sobre la segunda visita del Rey emérito a España: "Es libre, es español y puede entrar cuando considere"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles en relación con la segunda visita del rey emérito a España que "es libre, es español y puede entrar cuando él considere". Además, ha rehusado valorar el malestar que este viaje ha generado en Zarzuela alegando que es una cuestión que a los políticos no les "atañe contestar ni valorar".

El rey Juan Carlos I, que se trasladó en agosto de 2020 a Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha aterrizado este mediodía en Vigo casi un año después de su última visita a España en mayo de 2022, cuando precisamente también visitó la ciudad olívica para luego partir hacia la localidad pontevedresa de Sanxenxo, al igual que hará en esta ocasión.

"Sinceramente yo no soy quién para decir si tiene que venir o no tiene que venir. Es libre, es español y puede entrar cuando él considere, como no puede ser de otra manera", ha manifestado Bravo en una rueda de prensa en la sede del PP.

NO ENTRA A VALORAR EL MALESTAR DE ZARZUELA

Al ser preguntado expresamente cómo valora esa segunda visita del Rey emérito, dado que no parece contar con el permiso de Zarzuela y no fue comunicada en tiempo y forma, según fuentes de la Casa Real, Bravo se ha limitado a asegurar que el PP no valora lo que dicen otras personas y mantienen su "máximo respeto". "Es una cuestión que a nosotros como políticos no nos atañe contestar ni valorar", ha manifestado.

El Rey emérito realiza esta segunda visita a España desde que se trasladó en agosto de 2020 a Emiratos Árabes Unidos obviando el malestar que su viaje ha ocasionado en Zarzuela, que ya tras la primera visita había pedido a Don Juan Carlos más discreción en sus futuros desplazamientos.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el viaje del padre de Felipe VI ha generado "malestar" en Zarzuela, donde se tuvo noticia de los planes de viajar nuevamente a la localidad gallega de Sanxenxo por la prensa sin que hubiera una comunicación previa de sus intenciones a la Casa del Rey.

En Zarzuela consideran particularmente "inoportuno" que la visita se produzca en estos momentos dada la proximidad con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y por tanto en periodo preelectoral, aunque reconocen que se trata una decisión personal del padre del Rey y la enmarcan en su vida privada, como también ha hecho el Gobierno.