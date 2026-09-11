Bruselas no aclaró a Vivas si se impondrán sanciones a Marruecos por la entrada masiva

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Parlamento Europeo, a 11 de septiembre de 2026 (Bruselas). - Jennifer Brückner/dpa

CEUTA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), no pudo obtener durante su reciente viaje oficial a Bruselas el compromiso de las instituciones europeas de que se adoptarán acciones contra Marruecos por la entrada masiva por la frontera del Tarajal.

El líder del Ejecutivo local ha afirmado este viernes que espera "que haya respuesta" por parte de las autoridades comunitarias, las cuales, según Vivas, coinciden con él en el diagnóstico de lo que sucedió el 30 y 31 de julio.

El barón popular ha relatado que trasladó a la Comisión Europea, al Parlamento y al resto de instituciones de la UE con las que se reunió, que lo ocurrido fue, en esencia, "una utilización" de la presión migratoria por parte del reino alauita para "poner en jaque" la integridad ceutí.

NADIE CONTRARIÓ SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

Según el presidente de Ceuta, ninguno de los actores europeos con quienes conversó contrarió su versión de los hechos, sino todo lo contrario. Durante la comparecencia ofrecida en el Palacio Autonómico para dar cuenta de su visita a Bruselas, ha explicado que encontró "mucha receptividad y mucha comprensión".

De hecho, Vivas ha asegurado que pidió a las autoridades comunitarias "un pronunciamiento claro e inequívoco acerca de que Ceuta y Melilla son España y, por tanto, Europa", que "esas fronteras se tienen que respetar y que si no se respetan es difícil que pueda haber con ningún país relaciones fructíferas de cooperación".

Sobre la posibilidad de que se impongan sanciones económicas, se rompan relaciones en algunos de los muchos ámbitos que unen a Europa con Marruecos o se adopte cualquier otra medida de reprimenda contra el país vecino, el ceutí se ha mostrado prudente. "Creo que en eso hay que ser respetuoso. Nosotros fuimos a plantear la situación. Nos oyeron, hubo receptividad, comprensión. Y espero que haya respuesta", ha afirmado.

LAS DEMANDAS

El presidente ha explicado que su viaje oficial al núcleo de la Unión Europea perseguía dos objetivos principales: trasladarles "la versión del Gobierno de la Ciudad" sobre lo que sucedió y sigue aconteciendo en la ciudad; y solicitarles "su implicación y apoyo para cumplir con varios objetivos".

Estos últimos, espera Vivas, podrán cumplirse gracias a la ayuda extraordinaria de 115 millones de euros que Europa ha anunciado para Ceuta. "En los próximos meses nos indicarán si esta receptividad se concreta y se convierte en medidas determinadas", ha dicho.

Los objetivos que persigue la administración autonómica parten de que Ceuta "recupere cuanto antes la normalidad". En segundo lugar, "evitar que se vuelva a repetir". Por otro lado, "atender la emergencia humanitaria".

Y, por último, que lo sucedido marque "un antes y un después". Para la recuperación de la vida previa al 30 de julio, el ceutí ha solicitado a Europa que presione para que se retornen a Marruecos a todas las personas que permanecen en la ciudad desde la entrada masiva.

Ha propuesto a la Comisión Europea que se cree un grupo de trabajo para facilitar y agilizar los retornos de los menores no acompañados de conformidad con el Pacto de Migración y Asilo. Ha insistido en que la prioridad debe ser "el reagrupamiento familiar" pensando en tres niveles.

El primero, la familia. En caso de que no tenga familia, un tutor. Y si no existe ninguno de los dos, una institución de acogida. "Marruecos debe tener capacidades para montar (centros de acogida). Si tiene capacidad para organizar un mundial de fútbol, debe tener capacidad para atender a sus menores", ha afirmado Vivas recurriendo a una sentencia que ya ha repetido.

Además, han requerido a la UE que se mejoren "las condiciones de seguridad en las fronteras en cuanto a medios, materiales y técnicos". Han solicitado la presencia permanente en Ceuta y Melilla de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo.

Vivas pidió que se articulen "los mecanismos reglamentarios y financieros de los que dispone la Unión Europea, que son muy importantes, para que la UE se convierta en adelante en una palanca, en una fortaleza para la seguridad, estabilidad y desarrollo de Ceuta".

El presidente de Ceuta ha subrayado que elevó a Europa el mismo discurso que defendió días atrás en Madrid y que lleva manteniendo "desde el primer día". "Nosotros no hemos tenido cambios de evaluación ni de posicionamiento respecto de lo que ha ocurrido", ha apuntado a modo de guiño al Gobierno.

Juan Vivas ha persistido en la idea de que Marruecos está detrás de todo. Y, como dijo durante el discurso ofrecido ante la Comisión Europea, se justifica, sobre todo, "porque es imposible que una operación de esta envergadura, de más de 80.000 personas, se pueda llevar a cabo sin que Marruecos lo sepa y sin que Marruecos lo consienta".