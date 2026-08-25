Bruselas respalda el mando único de España para gestionar la crisis en Ceuta y urge a acelerar los retornos

Varios migrantes vuelven a instalarse en la playa El Trampolín durante las tareas de limpieza, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

BRUSELAS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha valorado este martes positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, incluida la creación de un mando único para reforzar la coordinación, aunque ha advertido de que persisten "importantes retos" por las miles de personas que continúan en la ciudad autónoma, insistiendo en la necesidad de garantizar su rápido retorno si permanecen de forma irregular.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Asuntos Internos del Ejecutivo Comunitario, Markus Lammert, ha señalado que si bien la situación en la ciudad autónoma "es distinta a la de principios de mes", sí que "persisten importantes retos" como los varios miles de personas que siguen en Ceuta.

"Persisten importantes retos que deben abordarse con urgencia. Esto concierne en particular a los varios miles de personas que aún permanecen en Ceuta. La prioridad sigue siendo garantizar el retorno rápido de todos aquellos que permanecen de forma ilegal en Ceuta", ha indicado el portavoz.

También ha dado su visto bueno a las nuevas medidas para abordar la situación como la constitución de un mando único. "Acogemos con satisfacción la iniciativa adoptada por las autoridades españolas para reforzar la coordinación en la respuesta a la crisis", ha señalado, celebrando también "la buena cooperación" entre España y Marruecos, que ha permitido impedir "nuevos intentos de entrada".

La Comisión, ha proseguido Lammert en su explicación, sigue la situación "muy de cerca" y está plenamente comprometida "a todos los niveles" para "garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión". También ha reiterado su ofrecimiento de reforzar los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

Las declaraciones de Bruselas tienen lugar apenas un día después de que confirmaran que había recibido la solicitud formal del Gobierno de España para activar fondos de asistencia de emergencia con los que responder a la crisis migratoria en Ceuta,

"La Comisión ha recibido la solicitud formal de las autoridades españolas de financiación de asistencia de emergencia (EMAS, por sus siglas en inglés) para hacer frente a la situación migratoria en Ceuta. La Comisión ha mantenido un contacto estrecho con España antes de recibir esta solicitud formal. Y ahora trabajaremos para lograr una evaluación y una decisión rápidas", indicaron fuentes comunitarias a Europa Press.

La solicitud incluye, en particular, medidas para reforzar la protección fronteriza y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada, incluida para menores no acompañados.

Tras recibir esta petición, Lammert ha aseverado este mismo martes que la Comisión está trabajando en evaluar esta solicitud "como prioridad", con vistas a tomar "una decisión rápida".