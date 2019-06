Budó pide disculpas por "el tono" que utilizó en la rueda de prensa por las preguntas en castellano

Publicado 18/06/2019 14:27:31 CET

"Los errores tienen que servir para aprender y no me cuesta pedir excusas"

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha pedido disculpas este martes porque ha considerado que el tono que utilizó el martes de la semana pasada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu "no fue el más correcto".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern de esta semana, donde ha concluido: "Los errores tienen que servir para aprender y no me cuesta nada en absoluto pedir excusas por el tono de voz. Agradezco que las acepten".

Budó se refiere a la polémica que surgió la semana pasada, cuando rechazó responder una pregunta en castellano porque no se había formulado antes en catalán, lo que generó un rifirrafe entre la consellera y varios periodistas.

La portavoz alegó hace una semana que en la ronda de preguntas en castellano --que siempre se hace en esta rueda de prensa tras el Consell Executiu-- solo se pueden tratar temas que hayan surgido en la ronda de preguntas en catalán.

Varios periodistas le recordaron que no es así, y que el funcionamiento siempre ha sido que primero se hace un turno de preguntas en catalán y luego uno castellano, pero que en el segundo nunca se habían rechazado preguntas que no se hubieran formulado en catalán.

DISCULPAS ACEPTADAS

En el turno de preguntas de este martes, varios periodistas han agradecido las disculpas de Budó y la rueda de prensa, a diferencia de la de la semana pasada, se ha llevado a cabo sin más sobresaltos.

Budó no ha entrado en el fondo del asunto, es decir, en si se equivocó no aceptando preguntas en castellano que se no se hubieran hecho antes en catalán, pero en la rueda de prensa se este martes sí las ha aceptado.

REPROBACIÓN DE CS

Cs ha anunciado este martes que quiere que el Parlament repruebe a Budó por la polémica de la semana pasada, y la portavoz del Govern lo ha lamentado porque considera que solo es una maniobra "para alimentar una polémica ficticia".

Para la también consellera de Presidencia, el partido de Inés Arrimadas con esta iniciativa solo busca "atacar la inmersión lingüística" y para el Govern es un modelo ejemplar.