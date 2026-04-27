Bustinduy critica que el PP pase "por debajo del futbolín" al ceder en sus pactos autonómicos con Vox

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado al PP por haber "pasado por debajo del futbolín" al ceder en sus pactos con Vox en Aragón y Extremadura, y ha puesto en duda que su líder, Alberto Núñez Feijóo, tenga visión política.

Interpelado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, por la "prioridad nacional" que han acordado el PP y Vox en sus acuerdos de investidura en Extremadura y Aragón, con el cual aseguran que se darán ayudas antes a las personas que tengan más arraigo en la región, el ministro de Sumar se ha mostrado preocupado porque la visión política del PP "no se ve por ninguna parte"

En este sentido, ha agregado que no es la primera vez, "ni va a ser la última", que los 'populares' "pasan por debajo del futbolín" para "someterse al discurso y a la estrategia de la ultraderecha".

"La posición política en general que tiene Feijóo es ni con unos ni con otros", ha aseverado el titular de Derechos Sociales respecto a la que considera una falta de límites de un PP en el que "son incapaces de defender los que se suponen que son sus valores".

Dicho esto, en esta ocasión preguntado por la regularización de inmigrantes y la oposición de los de Feijóo, ha espetado que el PP es "una veleta que acaba siempre del lado de la extremaderecha".