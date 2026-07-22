Bustinduy pide que el caso Plus Ultra se aclare en sede judicial y exige "transparencia" y responsabilidades

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante los Cursos de Verano de la Universidasd Complutense en el Hotel Victoria, a 20 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

Reconoce también "gusto y envidia" por la posición del alcalde de Nueva York frente al "genocida" Netanyahu

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dicho que el caso del rescate público por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, en el que se investiga la presunta participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, debe esclarecerse en sede judicial, y mantiene su exigencia de "transparencia" y depuración de responsabilidades.

Tras inaugurar este miércoles uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense, el ministro ha sido cuestionado por periodistas por la declaración de este martes del empresario y socio de Zapatero, Julio Martínez, en la que apuntó al expresidente como mediador del rescate de la aerolínea, y ha recalcado que "se deberán presentar todas las pruebas necesarias".

En este sentido, ha apuntado que se resolverán "todas las dudas y la conmoción" con la que "mucha gente progresista" vive lo que ha definido como un "goteo incesante cotidiano de informaciones" ante las que ha dicho no poder aportar nada más nuevo.

Asimismo, Bustinduy ha opinado que las explicaciones se darán con "celeridad" porque los procedimientos judiciales "están funcionando de una manera muy rápida".

"GUSTO Y ENVIDIA" POR MAMDANI

Cuestionado por las palabras del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en las que llamó "genocida" al mandatario de Israel, Benjamin Netanyahu, llegando a plantear también su arresto como criminal de guerra --aunque sin competencia para aplicar la orden del Tribunal Penal Internacional-- el ministro español ha reconocido "gusto y envidia" por el regidor neoyorkino.

"Todos los criminales de guerra, mientras se están cometiendo sus crímenes, se creen impunes y se creen por encima de las leyes. Pero el señor Netanyahu y todo su gobierno acabarán sentados ante un tribunal para rendir cuentas de sus crímenes contra la humanidad", ha comentado el titular de Derechos Sociales.