Bustinduy responde a Patxi López que el PSOE ya tildó antes de extremas medidas de su socio que luego acaba aplicando

Defiende como razonable la propuesta de Sumar de prohibir compra de pisos no destinados a vivienda residencial en zonas tensionadas



MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha respondido al portavoz socialista en el Congreso que no es la primera vez que el PSOE tilda de extrema una medida planteada por la izquierda alternativa, como la propuesta de prohibir temporalmente la compraventa de vivienda en caso de no ir destinada a primera residencia, y luego el PSOE acaba asumiendola.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha defendido que lo "extremo" es la problemática de acceso a la vivienda en España con familias que no pueden pagar el alquiler y que esta iniciativa, dentro de las reivindicaciones de Sumar para los futuros Presupuestos Generales, es lo que hay que hacer.

Todo ello después de que López haya tachado de "extrema" la demanda de Sumar para impedir la compra de vivienda en zonas tensionadas si no se usa como residencia habitual e instara a su socio de Gobierno a no plantear medidas "que son contraproducentes" para el ciudadano de a pie.

Bustinduy ha replicado que lo que es "extremo" es que la juventud no se pueda emancipar mientras hay "fondos buitre y especuladores que se están lucrando de una manera obscena mientras la gente no tiene derecho a vivir en un piso".

"¿Por qué no nos escandaliza que una familia trabajadora no tenga acceso a una vivienda digna y que aceptemos que es que es el objeto de especulación y de los beneficios de gente que tiene ya fortunas para vivir 100 vidas, que es una expresión que utilizó el presidente del Gobierno hace poco, no son medidas extremas?, se ha cuestionado.

En consecuencia, el ministro ha defendido que ante esta problemática hay que intervenir, pues viene agravada además por la negativa de las comunidades del PP de no aplicar la Ley de Vivienda que habilita a declarar zonas tensionadas de cara a poner tope al precio del alquiler.

Bustinduy ha denunciado que usar la vivienda con fines especulativos es una "vergüenza" y que son "razonables" las medidas que pone sobre la mesa Sumar, como acabar con los pisos turísticos ilegales.

"Lo que hay que hacer para poder poner coto a esta situación absolutamente intolerable y nos ha sucedido ya varias veces en el pasado que, sobre todo, el PP y algunas veces también el PSOE, que consideran que una medida es extrema y luego la acaban aplicando porque es de sentido común. El programa que hemos planteado es sensato, es razonable y es lo que hay que hacer para poder poner coto a este problema", ha zanjado.