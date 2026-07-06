Bustinduy ve "intencionalidad" en las decisiones de Peinado sobre Begoña Gómez: "Hablan por sí solas"

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el encuentro con los medios de comunicación y rueda de prensa posterior, a 3 de julio de 2026, en Avilés, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cargado contra el juez que instruye el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, y considera que las decisiones que está tomando "hablan por sí solas" y tienen una clara "intencionalidad".

El ministro ha hecho estas declaraciones antes de presidir la mesa de dialogo social en autonomía personal y dependencia, en la sede del Ministerio, al ser preguntado sobre si el juez debería permitir viajar al extranjero a Begoña, después de haberle retirado el pasaporte como medida cautelar al apreciar riesgo de fuga.

"Yo no entiendo nada de lo que hace el juez Peinado, creo que no soy el único y que hablan por sí solas algunas de las decisiones que ha tomado", ha señalado este lunes.

Gómez pidió permiso al juez para asistir a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara (Turquía) y posteriormente para acudir a la graduación de su hija en Reino Unido. Este mismo lunes se ha conocido que Peinado se ha ido de vacaciones y por tanto será un juez sustituto quien tenga que tomar esta decisión.

El ministro considera que la única virtud que tienen las resoluciones dictadas por el instructor es que son muy claras: "deja muy claro cual es la intencionalidad que hay detrás", se ha quejado. Además, sostiene que dentro de unos años "se estudiará la instrucción de este caso", se pondrá como ejemplo "en las facultades de Derecho" y, apunta "se sacarán muchas conclusiones sobre lo que está pasando en España".