Buxadé (Vox) avisa: el Gobierno "ha establecido los pasos para la alteración del proceso electoral" con la ley de nietos

Archivo - Jorge Buxadé (Vox) en Zaragoza en la precanpaña del 8-F. - VOX - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha defendido que "el futuro de España y su integridad y unidad están en manos de los españoles", y ha asegurado que el Gobierno con la instrucción de la llamada 'ley de nietos' "ha establecido los pasos para la alteración del proceso electoral".

En una entrevista en el programa 'Mañanas en Libertad' de Radio Libertad, Buxadé ha denunciado que la instrucción de la 'ley de nietos' no se queda en los hijos y nietos de los exiliados, sino que ha derivado en una apertura a todos los que fuesen "originariamente españoles", con lo cual, en su opinión, "con esa interpretación todo el continente (americano) podría decirse que es heredero de originariamente españoles".

Con esto sobre la mesa, el diputado de Vox ha reafirmado la postura de su partido en cuanto a la ley, ha recordado que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad "contra la ley de memoria democrática que está en origen", y que impugnaron el postulado de instrucción que amplía el plazo para la nacionalización a más de tres años si se solicitó cita previa en ese tiempo.

Asimismo, ha denunciado que así "se convierten en 2,5 millones de peticionarios los que podrán optar por la nacionalidad", que establece los pasos para la alteración del proceso electoral, según ha asegurado. Así, sostiene que la nacionalización "masiva" dificulta "el futuro de España" y defiende que se exija que quienes voten sean "efectivamente españoles y no con trampas".

SOBRE LAS FRONTERAS EN EUROPA

En este sentido, Jorge Buxadé ha criticado las políticas de inmigración de la Unión Europea que "premian" a alguien como Pedro Sánchez que "ha rendido la frontera sur".

Esto se enmarca en el contexto de la línea política marcada desde 'Patriots for Europe', grupo que cuenta con 86 eurodiputados, y el diputado europeo de Vox, en consonancia con el discurso de los "patriotas", ha cargado contra el "objetivo de integración europea", que sustenta, dice, "todo aquello que le quita poder a los gobiernos".

Ha denunciado el caso de Hungría y Polonia que, mientras que "desde Bruselas se premia a un tipo como Sánchez que ha rendido la frontera sur", estos dos países "son los que estaban defendiendo las fronteras" y "se les castiga, persigue y humilla".

"Cuando vives en Bruselas, estás absolutamente despreocupado de los problemas de España, o de los de Finlandia, Hungría, Polonia o Bulgaria", afirma y ha manifestado que "esa máquina de poder sigue controlada por PP y PSOE".