CANARIAS.-Paulino Rivero dice que los ciudadanos "votan a quien creen y no a quienes ven Canarias como campo de experimentación"

Actualizado 28/02/2007 19:23:36 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EP/IP) -

El candidato a la Presidencia del Gobierno y presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, aseguró hoy que comprende "la desesperación de algunos por hacer creer que van a ganar las elecciones, pero pierden de vista algo muy importante: que los ciudadanos poseen referentes y saben lo que se ha hecho por la mejora de su bienestar y, además, que unas elecciones se ganan con propuestas realistas y no con visitas apresuradas de los correligionarios de Madrid, encuestas chirriantes y campañas de diseño. Canarias no es un campo de experimentación ni la simple puesta de largo de un programa marco autonómico".

Rivero entiende que "los partidos políticos son muy libres de marcar las estrategias que consideren oportunas para lograr sus objetivos, pero empieza a ser sospechoso que aparezcan encuestas triunfalistas justo en los momentos en los que la unidad interna de las formaciones que las auspician está en entredicho. Además, también llama la atención que esos estudios sociológicos dibujen siempre escenarios propicios para quien ampara el sondeo y que, incluso, aparezca el PSOE como la fuerza política más unida cuando todos los días nos levantamos con un nuevo episodio de luchas cainitas. También cabe observar que, curiosamente, la fase de elaboración de esa encuesta encargada por el PSOE concluya justo el mismo día en que Coalición Canaria nombra a su candidato".

Para Paulino Rivero "los ciudadanos son los que deciden. Nosotros marcamos nuestro paso. No tenemos prisa por sembrar Canarias de vallas porque lo que hemos hecho está ahí. Otros, por el contrario, tienen que realizar un esfuerzo titánico para desterrar la idea de que su candidatura fue una imposición. A nosotros nos interesa trasladar a los canarios que Canarias ha dado un salto histórico en los últimos catorce años y así va a seguir siendo si somos capaces de trasladar a la ciudadanía que nuestro programa de gobierno es factible".

"No basta con lanzar propuestas con la cabeza puesta en el titular del día siguiente. Trabajo, una buena gestión, siempre Canarias en la mente, y ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Esa es la receta. Me pregunto las razones por las cuales los socialistas canarios no trasladan a la ministra de Vivienda sus, sobre el papel, revolucionarias propuestas, porque, hasta ahora, la iniciativa más hilarante y la que ha provocado más ríos de tinta es la que hacía referencia a los pisos de treinta metros cuadrados".