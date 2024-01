Candidato a liderar el PSPV cuestiona la posible candidatura de Morant: "Ser ministra dificulta, hurta mucho tiempo"

Quiere un proyecto "más dinámico y activo" que "hasta ahora" y sin "una dirección única", tras el adiós de Ximo Puig



VALENCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, ha entregado este lunes la documentación para presentar su precandidatura a las primarias del PSPV-PSOE y sobre la posibilidad de que también se postule Diana Morant, titular de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha cuestionado que "ser ministra te hurta tiempo y tienes responsabilidades en un marco geográfico nacional, lo cual dificulta el día a día". "Pero no es que sea imposible, aunque hace falta un equipo te apoye más", ha valorado.

Soler ha indicado que se presenta a capitanear a los socialistas valencianos con el objetivo de liderar un proyecto "más dinámico", "mucho más activo que hasta ahora" y que "tenga mucho más en cuenta la opinión y la voluntad" de la militancia a la hora de tomar decisiones "compartidamente".

"Yo creo que la toma de decisiones de una manera compartida, para que el PSPV se coordine en toda la Comunitat y no tenga una dirección única que emita, sino que reciba y que comparta. Esta es la forma que yo planteo de organizar el partido para que el resultado sea mucho más ecuánime y compartido por toda la organización", ha defendido Soler en una rueda de prensa posterior a la presentación de su precandidatura.

En este sentido, ha abogado por modificar la "dinámica habitual" de la organización, con "sedes abiertas" y un "programa de trabajo mucho más activo e intenso". "Nos ponemos en marcha para que el partido recupere la mayoría social en la Comunitat Valenciana", ha declarado, al tiempo que su candidatura pretende "fortalecer el partido", para lo que organizará actos en las tres provincias y recorrerá las comarcas para "escuchar la militancia y conformar con las aportaiones de todos el mejor proyecto posible".

Preguntado por la posible apuesta de Ferraz por la ministra Diana Morant para suceder a Ximo Puig al frente del PSPV, el dirigente alicantino ha asegurado: "Si no me considerara un buen candidato para ser secretario general no me presentaría (...) Cuando nos presentamos como candidatos todos somos militantes de base".

Precisamente, sobre la relación con la propia Morant y el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa --que ha formalizado su precandidatura momentos antes de que lo hiciera Soler--, ha aseverado que existe una "sintonía clara entre los compañeros y compañeras" que concurren para liderar a los socialistas valencianos. "Seguro que todos queremos conformar un proyecto de unidad y que el PSOE salga fortalecido", ha destacado, y ha matizado que "cada uno tiene sus ideas concretas sobre cómo aterrizar ese proyecto".

Soler se ha mostrado "convencido" de que, tras el congreso en el que se conocerá quien sucederá a Puig al frente del partido, "al final se acabará con la unidad de todos en torno al secretario o la secretaria general que los militantes hayan decidido". "Sin duda nos planteamos que tenemos todas las oportunidades del mundo porque aquí en este partido son los militantes los que deciden, los que expresan su opinión y, por tanto, todos tenemos las mismas oportunidades", ha agregado.

"SER MINISTRA TE HURTA TIEMPO"

Sobre la posibilidad de que su precandidatura sea interpretada como un reto a la dirección del partido, ha destacado que desde el PSOE han mantenido "imparcialidad en este proceso", pues "quieren que sea la militancia de la Comunitat Valenciana, como no puede ser de otra manera, quien decida". "Esto no se plantea como un reto frente a nadie, sino como un reto a favor de la Comunitat Valenciana y a favor de la mayoría social y de progreso de los valencianos y valencianas", ha apostillado.

Asimismo, ha declarado que tiene una relación de "cariño y afecto" con Diana Morant y Carlos Fernández Bielsa, aunque ha reconocido que "es verdad" que al haber sido ambos secretarios provinciales se han producido "más encuentros de trabajo" con este último. "El proceso definirá si hay más identidad respecto a un candidato o candidata", ha augurado, y ha recalcado que la "petición de las provincias de ganar posición respecto a lo que es el PSPV" es una posición que "no tiene" Morant "porque no es secretaria provincial".

"Por tanto, esa sintonía no existe en ese aspecto, pero seguro que hay otras en la marca de la organización", ha expuesto. Y, precisamente, sobre si el cargo de ministra de Morant supondría una dificultad a la hora de liderar el PSPV, ha dicho que "todo es posible", aunque ha cuestionado que "ser ministra te hurta tiempo y tienes responsabilidades en un marco geográfico nacional, lo cual dificulta el día a día". "Pero no es que sea imposible, aunque hace falta un equipo te apoye más", ha valorado.

Preguntado por si las distintas candidaturas --a la de Soler y Bielsa se sumará esta tarde la de Diana Morant, que la anunciará con un acto esta tarde en Gandia-- podrían integrarse en una candidatura de consenso, ha remarcado que "el acuerdo siempre es posible". "He dicho desde el principio que siempre vamos a mantener vías abiertas de diálogo con el resto de aspirantes para ver si se producen vías de encuentro", ha afirmado, y, sobre no liderar este proyecto de consenso, ha destacado que él se presentará "para ganar" y "si hay diálogo" hablará "de todas las posibilidades".

No obstante, ha rechazado dar más detalles sobre actuales conversaciones con los otros candidatos, pues, a su juicio, "una cuestión importante respecto a las negociaciones es no hablar de las mismas".