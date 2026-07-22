Carlos Martínez (PSOE-CyL) mantiene su propuesta "alternativa" de financiación ante el "silencio" de Mañueco

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en la zona del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes, a 21 de julio de 2026. - EUROPA PRESS

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PSOE en Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, ha mantenido que su partido asume "la responsabilidad" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en materia de financiación autonómica con una propuesta "alternativa" ante el "silencio" del Ejecutivo.

El socialista ha criticado al PP por su postura en este sentido: "No hace otra cosa que ignorar los problemas de nuestra comunidad", ha declarado a los medios en los cursos de verano de la Universidad Complutense, en San Lorenzo de El Escorial.

De esta manera, Martínez ha mantenido que desde su partido propusieron al PP llevar una posición unánime al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra el próximo 29 de julio y ha insistido en que la respuesta de los 'populares' ha sido "el insulto" y "la agresión".

Con todo, el exalcalde de Soria ha reivindicado su asunción de la "responsabilidad" del Ejecutivo para plantear "una propuesta alternativa ante su silencio", en referencia a las conversaciones técnicas que su grupo mantiene con el Ministerio de Hacienda sobre el borrador del nuevo modelo de financiación autonómica, que ha vuelto a calificar de "injusto e insuficiente".

De esta forma, Martínez ha asegurado que su modelo se basa en "financiar la igualdad" en todos los territorios y no solo hablar de financiación autonómica. Además, ha recordado que son conversaciones paralelas al canal institucional y oficial porque, según ha insistido, el Gobierno de Mañueco ha soltado "el volante" y pretende "estrellarse permanentemente ejerciendo de oposición del Gobierno de España".