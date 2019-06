Casado avisa a Sánchez que no puede "comprar" un gobierno "vendiendo" Navarra: "Aún está a tiempo de evitarlo"

Actualizado 21/06/2019 13:34:59 CET

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, "olvidar" lo ocurrido en la constitución de la Mesa del Parlamento de Navarra y le ha emplazado a buscar la conformación del Gobierno en España y en la Comunidad foral mediante un acuerdo con Navarra Suma, coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos. Dicho esto, ha advertido el jefe del Ejecutivo en funciones de que no puede "comprar" un gobierno "vendiendo" Navarra y ha recalcado que "aún está a tiempo de evitarlo".

Casado, que se ha reunido este viernes en el Parlamento de Navarra con el presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que "claramente" el miércoles "se llegó a un acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu para la Mesa del Parlamento de Navarra que puede tener un segundo capítulo, que es la gobernabilidad en Navarra. Sin embargo, ha insistido en que aún puede impedirse.

Así, ha señalado que, además de la reunión que han mantenido este viernes en Pamplona UPN y PP, este jueves tanto Javier Esparza como él mismo hablaron con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. "Aquí tiene un partido foral, constitucionalista (Navarra Suma) que defiende el progreso en Navarra y la unidad nacional para llegar a un acuerdo de investidura en la Comunidad foral y aquí tiene una vía también para intentar llegar al Gobierno de España sin tener que apoyarse en los independentistas y en los batasunos", ha proclamado.

PIDE "OLVIDAR" LO OCURRIDO EN LA MESA DEL PARLAMENTO

El presidente del PP ha afirmado que Sánchez "no puede comprar un Gobierno autonómico vendiendo Navarra", y ha añadido que "sería inmoral hacerlo vendiéndoselo a aquellos que durante tantos años han justificado 800 asesinatos, no han condenado la violencia etarra y ni siquiera están ayudando a esclarecer 300 crímenes que aún siguen impunes".

"Solo pedimos eso, que olvidemos lo que ha pasado en la Mesa del Parlamento de Navarra y que -el PSOE- opte por la línea que puso en práctica con el Ayuntamiento de Pamplona -donde el PSN se voto a sí mismo y Navarra Suma obtuvo la Alcaldía", ha manifestado.

El presidente de los 'populares' se ha mostrado "convencido de que Pedro Sánchez siente la misma vergüenza cuando visita Pamplona y ve una celda instalada en una calle" y ha criticado "cuando el alcalde de EH Bildu decía que los presos eran los que sufrían, los presos que estaban en la cárcel por haber asesinado".

Pablo Casado ha criticado que "se está instalando una cierta equidistancia falsa entre otros partidos y Bildu". "A nosotros no nos gusta Podemos, pero no han sido herederos de formaciones criminales en cuanto a su brazo político, y hay algunos a los que puede que no les guste Vox, pero a lo mejor olvidan que en Vox está Ortega Lara, no está Josu Ternera", ha apostillado.

Casado ha subrayado que Bildu "no es un partido homologable para que partidos de ámbito nacional, que tienen que defender la Constitución y el Estado de Derecho, puedan pactar con ellos, sobre todo cuando tienen otras alternativas".

Así, ha valorado que Javier Esparza propusiera al PSOE "explorar acuerdos con Pedro Sánchez para la gobernabilidad en España", pero ha criticado que ahora los socialistas "han decidido voluntariamente una suma que es distinta no solo en Navarra, sino en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Badalona y me temo que lo van a decidir también a nivel nacional".

El líder del PP ha resaltado que en Europa no "van a entender" que un país que ha sufrido el terrorismo vaya a pactar con una formación política que es "heredera de esos terribles años". "Por tanto, está a tiempo de no vender Navarra", ha abundado. También ha dicho estar convencido de que el jefe del Ejecutivo en funciones "no puede explicar a PSOE que el proyecto anexionista del País Vasco sobre Navarra puede tener cuatro años en esta legislatura de avances".

"PIDO A SÁNCHEZ SINCERIDAD"

Casado ha precisado que "lo que no vamos a aceptar es que encima pretendan establecer un relato mediático haciéndonos responsables a los constitucionalistas" y ha subrayado que "no se puede pedir la abstención, en este caso de Navarra Suma, cuando al mismo tiempo se está pactando la Mesa del Parlamento de Navarra con Bildu".

"No se puede pretender que un partido constitucionalista se abstenga para facilitar un Gobierno cuando estás pactando con los independentistas en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Navarra", ha afirmado.

Por eso, Casado ha pedido "sinceridad" a Pedro Sánchez si quiere "revalidar los acuerdos que tuvo en la moción de censura, los que intentó en los presupuestos" y "los que ha hecho en los ayuntamientos y autonomías". Según ha dicho, debe decirlo y no "engañar" a la opinión pública ni hacerle "perder el tiempo.

CASADO Y ESPARZA RESPONDEN A CELÁA

Tanto Casado como Esparza han criticado las declaraciones de la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, quien dijo que todos los escaños del Congreso son legales y legítimos. El presidente de UPN ha afirmado que los escaños de Bildu no son iguales a los del resto porque están "manchados de sangre" y ha añadido que pactar con Bildu es una "raya" que nunca había traspasado un presidente del Gobierno".

De la misma manera, el líder del PP ha indicado que, a diferencia de lo que dice la portavoz del Gobierno, sus escaños no son iguales a los del resto "desde el punto de vista de la moralidad y la democracia, que ha llorado a casi mil víctimas" de ETA.