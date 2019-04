Casado critica la "irresponsabilidad" de Sánchez por "implorar" al "proetarra" Otegi para que le "salven sus decretos"

Publicado 03/04/2019 13:45:27 CET

LA LAGUNA (TENERIFE), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha criticado este miércoles la "ambición desmedida" y la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez al tener que "implorar" a un "proetarra" como Arnaldo Otegi, para que le "salven sus decretos" en la Diputación Permanente.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha comentado que Otegi "ha tenido que confesar" que ha recibido "llamadas insistentes y presiones" de algunos ministros para que Bildu apoyara los "decretos electoralistas" del Gobierno.

Casado ha relatado que Otegi ya se ha posicionado a favor de que Pedro Sánchez gane las elecciones, cenó con la líder socialista del País Vasco y ha pedido que el "foco" se oriente hacia su figura.

"Tranquilidad no me da, lo que me da es vergüenza ajena que el Gobierno de España tenga que pactar con Bildu para sacar adelante reales decretos", ha agregado.

En esa línea, ha rechazado que la gobernabilidad de España dependa de un "grupo asesino", ya que los diputados de Bildu son los "herederos" de Batasuna, que defendían a ETA.

"ESPAÑA NO MERECE UN GOBIERNO QUE DEPENDE" DE LOS QUE NO CONDENAN A ETA

"No creo que España merezca un Gobierno que dependa de un grupo parlamentario que aún no ha condenado los asesinatos de ETA", ha subrayado.

Casado ha insistido en que "no se pueden instrumentalizar las instituciones", pues los llamados "decretos sociales" recuerdan al "Plan E de Zapatero", pues ni siquiera se pueden aplicar, como demuestra la "chapuza" del subsidio para mayores desempleados.

Asimismo, ha señalado que los planes de Sánchez los desveló el secretario general del PSC, Miquel Iceta, mostrándose a favor de un referéndum en Cataluña, y ahora "también necesita a Bildu", por lo que ha defendido al PP como la "mejor alternativa" a la "alianza" que conforman Sánchez, Pablo Iglesias, Quim Torra y Otegi.