Casado dice que el partido de Abascal se ha definido como "populista": "Yo espero no tener que gobernar con Vox"

Asegura que Zapatero no está buscando "ninguna transición pacífica para Venezuela sino su propio lucro personal"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Vox "se ha definido como partido populista" y, por lo tanto, "no es una etiqueta que les moleste", al tiempo que ha subrayado que él espera "no tener que gobernar" con el partido de Santiago Abascal sino que quiere hacerlo en solitario.

Así se ha pronunciado en una entrevista en el diario 'El País' de Uruguay, que ha recogido Europa Press, en el marco de su gira por varios países del cono sur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) para plantear, entre otros asuntos, una "alianza por la libertad" frente a los regímenes de Cuba, Venezuela y Chile.

Al ser preguntado si Podemos y Vox son partidos populistas hoy en España, el líder del PP ha afirmado que el partido morado es populista y en el caso de Vox ha señalado que él mismo "se ha definido como partido populista". "Es decir que no es una etiqueta que les moleste", ha apostillado.

Según Casado, el populismo es "proponer soluciones fáciles a problemas complejos". "¿Son iguales para nosotros Podemos y Vox? No. Vox defiende la Constitución española, la unidad nacional, el libre mercado, las libertades individuales. Podemos, no. Podemos defiende un régimen que en mi opinión es iliberal, que va en contra de la Constitución, la unidad nacional, la libertad de empresa", ha manifestado.

Tras criticar que esas formaciones utilicen la política como "un juego de confrontación" y "una especia de división de bloque", ha explicado que el proyecto del PP pasa por "ganar en la centralidad, con un proyecto transversal, moderado, de soluciones complejas porque los problemas son muy difíciles". "Por eso pedimos una nueva mayoría, una amplia mayoría", ha declarado.

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ, "UNA SOPA DE LETRAS DE PARTIDOS"

Al ser preguntado entonces si no gobernaría con Podemos pero sí con Vox, Casado ha subrayado que con Podemos "por supuesto que no". En el caso de la formación de Abascal ha indicado: "Yo espero no tener que gobernar con Vox. Siempre digo que quiero gobernar solo".

En este punto, ha sentenciado que ahora el Gobierno de España "es una sopa de letras de partidos, de alianzas, de independentistas, de populistas, de pro terroristas, que al final hace que España esté muy mal".

Casado ha defendido que España esté más presente en Latinoamética y ha criticado que Sánchez en tres años de gobierno solo haya visitado Argentina y Costa Rica. También ha criticado que el Ejecutivo español "se quede callado" ante los "ataques del presidente mexicano contra la hispanidad, esta nueva leyenda negra absurda, cuando fue un proceso en ambas direcciones, con un mestizaje maravilloso que nutrió de riqueza cultural, lingüística e histórica ambas cuencas del Atlántico".

DURAS CRÍTICAS A ZAPATERO

Casado ha explicado que su propuesta de una "alianza por la libertad" plantea una defensa de la democracia, el Estado de Derecho, la economía de mercado, el Estado del bienestar y la seguridad. Sobre este último punto, ha señalado que por eso aboga por la ampliación de la OTAN, "en cuanto a que los países iberoamericanos estén comprometidos con la alianza que promueve la democracia frente a las autocracias, a las dictaduras o a las teocracias".

"Esta alianza la compartimos muchos partidos políticos, fundaciones, intelectuales, y sin embargo está muy ausente cuando nuestros adversarios ideológicos están muy activos. Ahí está el Grupo de Puebla, vemos cómo blanquean las dictaduras o cómo reivindican ideas que han empobrecido sus países", ha advertido.

Casado ha afirmado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene "intereses personales y dinerarios en su supuesta mediación con Venezuela" y ha dicho que espera que "algún día se conozcan". "Evidentemente él no está buscando ninguna transición pacífica para Venezuela, sino su propio lucro personal, lo cual es absolutamente inaceptable", ha aseverado.

"HAY QUE SANCIONAR DE VERDAD"

Ante el hecho de que tanto la UE como EEUU ya hayan aplicado sanciones a responsables de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Casado ha asegurado que hay que "sancionar de verdad" porque las sanciones "han sido muy localizadas en ciertas personas, y sigue habiendo una tremenda impunidad".

"Si están documentados los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, no se puede negociar con dictadores que están torturando en las cárceles. ¿Alguien entendería que se negociara con Videla, o con Pinochet, con Franco, o con Stroessner? ¿Alguien entendería que un ex presidente español estuviera de gira blanqueando a los dictadores de la extrema derecha? Nadie lo entendería. ¿Por qué tenemos que hacerlo con estos asesinos de extrema izquierda? Son tiranos, sean de la ideología que sea, son personas que han cometido delitos de lesa humanidad y por tanto tienen que tener el mismo tratamiento", ha afirmado.

En cuanto al coronavirus, ha elogiado que en Uruguay Luis Lacalle Pou haya apostado en la pandemia por la "libertad responsable" contra el coronavirus porque, según ha dicho, "no se puede contraponer salud y empleo". Además ha dicho ser partidario del pasaporte sanitario, ha recordado que ya se utiliza para viajar y ha añadido que "es útil para grandes concentraciones". "Habrá que irlo graduando", ha finalizado.