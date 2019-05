Casado dice que seguirá liderando el PP pase lo que pase y acusa a Cs y Vox de plagio: "Hay que votar al original"

Actualizado 13/05/2019 11:55:59 CET

Denuncia que no ha habido una campaña "limpia" y acusa a Rivera de "invertir mucho dinero en criticar al PP" con vídeos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este lunes que seguirá al frente del PP pase lo que pasé en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo y ha acusado a Ciudadanos y Vox de "imitar" al Partido Popular. Por eso, ha señalado que en estos comicios habría que "votar simplemente al original".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el líder del PP ha subrayado que en el "primer congreso de la historia" del PP por "primarias" los afiliados le dieron un mandato para cuatro años y, por lo tanto, aunque haya de nuevo un revés electoral prevé seguir liderando la formación. Preguntado expresamente si así lo hará pasé lo que pasé el 26M, ha respondido tajante: "Sí, claro".

En cualquier caso, ha afirmado que el PP presenta muchos candidatos a estas elecciones -60.000 van en listas electorales y unos 7.000 aspiran a convertirse en alcalde-- y se ha mostrado convencido de que les "va a ir muy bien" en estos comicios. "No hay triunfalismo. O vamos juntos a las urnas en torno al PP o si volvemos a ir divididos, ganará la izquierda, ganarán los independentistas y ganarán los de Podemos", ha apostillado.

El presidente del PP ha descartado que barajara dimitir la noche del 28 de abril, tras conocer que su partido había perdido 3,7 millones de votos y 71 escaños con respecto a 2016. Además, ha dicho que él solo lleva nueve meses al frente del partido y sus "predecesores" en el PP "ganaron a la tercera", igual que ocurrió, según ha agregado, con Felipe González y Pedro Sánchez.

"LA TORMENTA PERFECTA"

Casado ha admitido que tomó las riendas del PP tras una moción de censura "injusta" y cuando el partido estaba en un estado "muy bajo". De hecho, ha indicado que en julio del año pasado todos los sondeos coincidían en que había 'sorpasso' de Ciudadanos. "Hemos tenido que navegar en la tormenta perfecta", ha enfatizado, para añadir que han sufrido además el "gran terremoto" de la fragmentación del voto de centro-derecha en las pasadas generales.

Tras asegurar que los resultados del PP en generales han "sido muy malos" y que "la respuesta está en la fragmentación del voto", ha admitido que en el análisis que han realizado han podido ver cómo la corrupción les sigue penalizando y ha supuesto "el desgaste de la marca" porque hay desconfianza aún. "La gente nos sigue diciendo que tenemos casos de corrupción", ha afirmado, para subrayar que él se ha comprometido a mantener una actitud de "tolerancia cero" ante cualquier irrregularidad dentro de su partido.

En este punto, ha aprovechado para advertir de que la corrupción afecta a todos los partidos y que Cs, aunque gobierna en "poquitos ayuntamientos", en Arroyomolinos (Madrid) tiene "un alcalde detenido y procesado por corrupción" y en Valdemoro "otro con una moción de censura". "Yo no diría que Cs es un partido corrupto, pero hay casos de corrupción", ha señalado.

De la misma manera, ha indicado que el 28 de abril ha "cuajado" ese discurso de que en Andalucía sumaron y que podían volver a hacerlo, a pesar de que él decía en sus actos que el reparto electoral de la Ley D'Hondt les perjudicaba. También ha recordado que ofreció pactos preelectorales tanto a Cs como Vox pero "dieron un portazo sonoro" al PP.

UN "CONTRAPESO" A SÁNCHEZ

El presidente del PP ha señalado que estas elecciones deben ser un "contrapeso" a Sánchez para no darle "carta blanca" para hacer la "investidura con quién le dé la gana". En este punto, ha pedido el voto para el PP frente a los que están "plagiando" el programa del PP, criticando especialmente a Ciudadanos.

Por eso, ha insistido en que son unas elecciones en las que habría que votar "simplemente al original" en vez de a los que intentan "imitar" al Partido Popular. En el caso de Cs ha señalado que ahora dice que quiere impulsar una "ley antiokupas", otra para prohibir indultos o bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones tras "votar en contra" en las autonomías estos años. "Si ahora Cs y Vox quieren imitar al PP y además eso hace que fragmentemos el voto y siga gobernando Sánchez. Eso es un mal negocio para el votante", ha avisado.

Casado ha criticado que Cs y Vox estuvieran "descorchando el champán" la noche electoral cuando tenían que estar "tristes" porque Pedro Sánchez va a seguir cuatro años más en Moncloa. "Querían simplemente tener mejor resultado ellos, no que España cambiara de Gobierno", ha manifestado.

Además, ha rechazado que, tras los resultados del PP en las generales, haya imprimido un giro al centro dentro del partido para afrontar los comicios del 26 de mayo. "No ha habido ningún giro", ha asegurado, para añadir que el lema 'Centrados en tu futuro' de las elecciones del 26 de mayo es similar al que utilizaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy.

Ante el hecho de que el expresidente del Gobierno José María Aznar no vaya a participar en esta campaña de autonómicas y municipales, ha indicado que no hubo mandato de la dirección nacional para que acudiera a actos en las generales sino que obedecía a peticiones de las direcciones territoriales. "No creo que Aznar sea más de derechas que Rajoy", ha proclamado.

"YO TENGO PRINCIPIOS"

Casado, que se ha definido como una persona "moderada y templada", ha recriminado a Ciudadanos que no aclare su política de pactos tras el 26 de mayo, y que esté dispuesto a pactar en "algunas" comunidades con el PP y en otras con el PSOE, por lo que se ha preguntado si lo que busca es "simplemente alcanzar el poder por el poder". "Yo tengo principios", ha aseverado, para añadir que él no hace política "por cotización" porque "esto no es la Bolsa".

El líder del PP ha acusado a Albert Rivera de haber "invertido mucho dinero en criticar al PP". "Han hecho vídeos, incluso con actores, que yo sé lo que valen; han hecho whatsapp, han hecho cadenas contra el PP. Eso es una irresponsabilidad", ha exclamado.

Tras asegurar que él está "satisfecho" porque sí que ha dicho "la verdad", ha afirmado que han vivido una campaña "no limpia" y ha recordado episodios como lo que ocurrió con las declaraciones de Daniel Lacalle sobre las pensiones o su propuesta sobre las inmigrantes embarazadas. "Los debates no han sido limpios, con fotos de gente que yo ni he conocido nunca", ha exclamado, en alusión a la imagen de Rodrigo Rato que exhibió Albert Rivera.

Finalmente, ha reiterado que el PP es la "única alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, algo que, a su juicio, reconoce hasta la encuesta del CIS de José Feliz Tezanos. "O optimizamos el voto y lo unidos en torno al PP o nos puede pasar en las municipales y autonómicas, igual que en las generales", ha avisado.