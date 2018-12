Casado dice, sobre últimos datos de la 'operación Kitchen', que para actuar debe tener una constatación judicial

Publicado 17/12/2018 11:37:12 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes, tras las últimas informaciones sobre la 'operación Kitchen', que actuará "en consecuencia" si hay conductas "no ejemplares" de algún miembro de su formación. Eso sí, ha señalado que para tomar medidas esa actitud debe ser "contrastada por una investigación judicial".

"Con todo respeto a las informaciones aparecidas, no tengo la constatación de qué es lo que ha pasado de lo que se va publicando", ha declarado Casado en un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, en el que le ha arropado buena parte de su partido.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si pone la mano en el fuego por la anterior cúpula del PP en el Ministerio del Interior --Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez e Ignacio Cosidó, que son en este momento parlamentarios-- tras las revelaciones que ha publicado el diario 'El Mundo' que habla sobre el robo de la agenda digital de Bárcenas por parte de la Policía y que contenía datos personales entre 2009 y 2013.

Según este diario, el extesorero habría reflejado en ella todos sus encuentros desde meses antes de su primera imputación en el caso Gürtel. En esas reuniones, se habría visto con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y con otros cargos del partido como Jesús Sepúlveda, Álvaro Lapuerta, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Ana Mato.

PROYECTO REGENERADOR

Casado ha dejado claro que es un proyecto "regenerador" en el que "no caben conductas irregulares" y ha recordado que ya dijo ante el último Comité Ejecutivo Nacional que "cualquier actitud que no sea ejemplar" que haya "protagonizado un miembro del partido" tendrá "consecuencias".

Eso sí, ha insistido en que una actitud no ejemplar debe estar "contrastada" por una investigación judicial y en este momento él no tiene esa "constatación". "Pero son cuestiones que están judicializadas y como se ha hecho en otras ocasiones, si hay cualquier conducta que no ha sido ejemplar actuaremos en consecuencia", ha enfatizado.

Anoche, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya indicó anoche en una entrevista en La Sexta que su formación no está "preocupada" por esas informaciones y apostó por "mirar al futuro". Además indicó que"todas las informaciones" relacionadas con esta 'operación kitchen' serán "tratadas bajo la transparencia, la rendición de cuentas y la honradez que caracterizan" a la formación liderada por Casado.