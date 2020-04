Casado exige a Sánchez "pelear" por lo urgente para "salvar vidas", no por los Pactos de la Moncloa

Dice que lleva 10 días sin llamarle y urge a rectificar la acusación al PP de "usar a las víctimas" antes de pedirle sentarse a una mesa

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España está en "plena guerra" contra el coronavirus y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "entretener su tiempo" con los llamados Pactos de la Moncloa para reconstruir el país cuando, según ha dicho, ahora hay que "pelear en esta pandemia por los temas urgentes" para "salvar vidas". Además, le ha recriminado que salga en televisión apelando al PP a sentarse en esos pactos cuando luego lleva diez días sin llamarle.

"Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro. Que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción porque no es lo mismo reconstruir un país con un millón más de parados que con tres más", ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Tras pedir al Gobierno que deje las "cortinas de humo" y los "globos sonda" de los Pactos de la Moncloa, Casado ha asegurado que el Ejecutivo y el PSOE están respondiendo a la "lealtad" del PP con "insultos", poniendo como ejemplo el discurso en el Pleno del Congreso de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

"Me llamaron inútil, desleal, indecente, indigno", ha enfatizado, para añadir que el PP ese día votaba a favor de la prórroga del estado de alarma. Por eso, ha dicho que no le parece "sincero" que Sánchez dijera este domingo que la desescalada de la tensión política debe empezar ya.

"NO ENTRETENER" EL TIEMPO CON LOS PACTOS DE LA MONCLOA

El presidente de los 'populares' ha subrayado que Lastra dijo "algo muy grave" al acusar a su partido de "utilizar a las víctimas" y de "tirar piedras contra los sanitarios". "Espero que lo rectifique antes de pedirnos sentarnos en una mesa", ha advertido.

Casado ha afirmado que el PP está siendo "más leal" que los socios de investidura de Pedro Sánchez, no solo los independentistas y nacionalistas sino también Podemos, dado que, en su opinión, tiene ministros "que a veces le llevan la contraria". "Es importante que haya una colaboración de verdad y que no estén tan pendientes de la propaganda y de los discursos televisados", ha proclamado, para añadir que el Gobierno debe ser "eficaz, transparente y competente".

Al ser preguntado si acudirá a esa reunión de los Pactos de la Moncloa si Sánchez le llama, ha señalado que "siempre" que le ha llamado ha atendido la llamada del presidente del Gobierno. Eso sí, ha dejado claro que el PP le apoyará para "salvar vidas" no para "intentar repartir responsabilidades en plena batalla".

"Es curioso ver por la tele que está apelando a los pactos y a la colaboración con las fuerzas políticas y lleva 10 días sin llamar el líder de la oposición", se ha quejado, para criticar que "entretenga su tiempo" con los Pactos de la Moncloa cuando ahora lo prioritario es "salvar vidas" con "coordinación, eficacia y transparencia".

"EL PP SIEMPRE ESTARÁ A FAVOR DEL DIÁLOGO SOCIAL"

Por todo ello, ha solicitado a Sánchez que deje de hablar de lo que tiene que "pasar dentro de unos meses". "El PP siempre estará a favor del diálogo social porque siempre lo ha estado", ha señalado, para recordar que en estos dos años ya ha ofrecido muchos pactos al Gobierno a pesar de su "sonoro portazo".

A su juicio, ahora hay que "pelear en esta pandemia por los temas urgentes" porque "hoy sigue muriendo gente". "¿Por qué entretiene su tiempo con esto de los Pactos de la Moncloa y lo que pasó en España hace 40 años? Ya hablaremos de eso, ahora vamos a salvar vidas", ha afirmado, para pedir "por favor" que deje ya de hablar de esos pactos que "están muy bien para el futuro", pero no para "ahora".

Además, Casado considera que el Gobierno "ya hizo sus Pactos de la Moncloa" cuando acordó con Podemos, ERC y JxCAT una investidura. Y la oposición, ha proseguido, no puede estar centrada en estos "mensajes propagandísticos" de Pedro Sánchez cuando están "en plena batalla".

"MUCHA IMPREVISIÓN" EN LA VUELTA AL TRABAJO

Además, Casado ha asegurado que ha habido "mucha imprevisión" con la vuelta a la actividad laboral no esencial este lunes, ya que, según ha dicho, se ha hecho "de forma repentina con alguna modificación anoche a última hora".

El presidente del PP ha dicho que si el Gobierno que no ha podido garantizar las mascarillas y los equipos de protección de protección a los sanitarios, cómo va a garantizar ahora esa protección a los trabajadores que vuelven a las industrias o cogen el metro para llegar a su puesto de trabajo.