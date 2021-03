Casado: "En Murcia comienza la reconstrucción y reunificación del centro-derecha en torno al PP"

Exige que se retiren las mociones de censura del Ayuntamiento de Murcia y la presentada en Castilla y León

CARTAGENA (MURCIA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho tras fracasar la moción de censura de PSOE y Cs presentada contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que en este territorio "empieza la reconstrucción y reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular", que es el "punto de unión de todos los que no quieren que el 'sanchismo' siga gobernando en España ni expanda sus gobiernos a nivel autonómico y provincial".

"Llevo dos años ofreciendo que teníamos que ir juntos para hacer un proyecto ganador que desalojara al gobierno más radical y más sectario", ha indicado el dirigente 'popular', que ha añadido que ya avisaron de que "la reunificación se haría por la base, por los votantes. Hay diputados que pertenecían a partidos y han decidido votar por la palabra dada".

Casado ha exigido que se retiren las mociones de censura del Ayuntamiento de Murcia y la presentada en Castilla y León porque "no todo vale en política, los españoles necesitan estabilidad y los políticos estamos para servir a nuestros compatriotas".

Según ha señalado, el PP "ha reaccionado a un ataque a la estabilidad institucional perpetrado por el PSOE". A su juicio, quien "ha venido a comprar voluntades" es el PSOE.

En ese sentido ha advertido que "la conjura por parte de Sánchez , Cs y Podemos ha tenido afectación en Castilla La Mancha y en la Comunidad de Madrid", en esta última comunidad la presidenta Díaz Ayuso convocó elecciones adelantándose a la presentación de la moción de censura. "En Madrid el 4 de mayo seguirá gobernando un proyecto de futuro basado en la prosperidad de las personas y en seguir adelante".

Casado ha señalado que el PP siempre ha sido un partido que se ha apostado por la estabilidad política y que se ha comprometido con los pactos firmados. "Nosotros respetamos los acuerdos que se firmaron en la investidura y creo que ese es el mandato que tiene cada representante público", según el presidente del PP.

A su juicio, el PP ha demostrado durante todo este tiempo "generosidad" tanto en las elecciones de abril de 2019 como en las de noviembre de 2019 como en los pactos suscritos tras las elecciones de mayor de 2019. "Hemos tendido siempre la mano a entendernos entre distintos partidos, pero con objetivos comunes", ha señalado.

Se trata, añade, de unos principios que ha escuchado precisamente a los diputados que han apoyado este jueves la continuidad del Gobierno de López Miras. "Es lo que unos une a nosotros, el apostar por la libertad individual, por la propiedad privada, por el libre mercado, por la igualdad de oportunidades, por el estado de Derecho o por la nación española", ha aseverado.

"LOS EXPERIMENTOS, CON GASEOSA"

"Hay quien pensaba que se podían hacer experimentos a costa de Murcia, y los experimentos, señor Sánchez, con gaseosa", ha reprochado Casado, quien cree que "no puede ser que mientras Pedro Sánchez no está rechazando lo que le pide los independentistas en Cataluña, que es la amnistía y la autodeterminación intente distraer a la ciudadanía española en una especie de juego de trileros".

Ha destacado ha destacado que en la Región de Murcia no había problemas, sino que los ha "creado Sánchez" y se pregunta "a cambio de qué". Ha querido aclarar que el PP, en la última semana, ha reaccionado a un "ataque a la estabilidad institucional perpetrado por el PSOE".

A su juicio, los que han venido a la Región a "comprar voluntades y romper la estabilidad de un gobierno en plena pandemia es el PSOE" y lo que ha hecho López Miras es "cumplir el pacto firmado y ratificado por la ciudadanía de la Región, y seguir adelante con una hoja de ruta que estaba funcionando muy bien".

En su opinión, "habrá que preguntar por qué el PSOE ha preferido ofrecer de todo a partidos que, por cierto, luego llama ultraderecha y el otro día dijo que maltrata a las madres". Así, cree que el PSOE tendrá que explicar "por qué le vale todo por el poder".

"Nosotros hemos sido fieles a la palabra dada, a los pactos suscritos y a un programa que, para nosotros, es irrenunciable", según Casado. "A nosotros nos pagan por preservar la salud y el empleo de todos los españoles y, en este caso, de los ciudadanos de la Región".

"PRINCIPIOS FRENTE A LA RADICALIDAD"

Al ser preguntado por lo que opina del hecho de que haya "tránsfugas" en el Gobierno regional, Casado ha respondido que "el artífice de la estabilidad política en Murcia es Fernando López Miras" y la dirección nacional del PP "está al servicio de los gobiernos en los que estamos mejorando la sociedad".

"La política no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para mejorar la vida de las personas, y los partidos somos un enfranaje de ese instrumento", según Casado, quien cree que lo que vale aquí "son los principios".

"La gente se sorprende cuando, por ejemplo, en la precampaña electoral de la Comunidad de Madrid se habla de principios frente a la radicalidad que unos proponen" y cuando se habla de "libertad frente a comunismo", pero recuerda que él se presentó a un Congreso del PP en el que habló de dos conceptos: "libertad y España".

Ha recordado que, al año siguiente, el PP celebró una convención nacional que se llamaba 'España en libertad'. "Yo estoy en política por eso, y Fernando López Miras, al que conozco hace 20 años, está en política por eso", según Casado.

Ha considerado que en esos dos principios se puede coincidir con Cs, "y así hicimos pactos de gobierno hace dos años que pensábamos que iban a durar". Asimismo, cree que en esos principios "se puede coincidir, incluso, con líderes que han pertenecido al PSOE y ahora no se reconocen en el mismo". A su parecer, "hay algunos que han traicionado esos principios y valores por los que estamos en política".

Ha reivindicado que el PP "ha demostrado que es la única opción alternativa a Sánchez, los independentistas, los batasunos y Podemos, por mucho que ahora alguno quiera volver a Vallecas en coche oficial". Y tanto García Egea como él mismo y su Ejecutiva nacional "está al servicio de esos gobiernos".

"HOY NACE EN MURCIA UN PROYECTO DE CENTRO DERECHA

Por su parte, el presidente de Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha dicho este tras el fracaso de la moción de censura que hoy nace en la Región de Murcia "un proyecto de centro derecha" que apuesta por "la libertad" y "el futuro de esta tierra".

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha señalado que "hace poco más de una semana, en las cloacas y sótanos de Moncloa, el señor Sánchez y sus cómplices urdían quitar la libertad de la Región de Murcia a muchos kilómetros de aquí".

Hoy, frente a todo esto, "es un día importante" porque "ha venido Pablo Casado a reconocer el trabajo de un gobierno que apuesta por la libertad", ha dicho López Miras.

"Porque los diputados que creemos en la libertad, que no queremos que nos impongan postulados de izquierdas a muchos kilómetros de esta tierra, hemos dicho no; no a que nos usurpen un gobierno que estaba funcionando", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo murciano ha insistido en que los diputados que han votado en contra de la moción "hemos dicho no a seguir siendo el epicentro de un escándalo bochornoso a nivel nacional, en un momento en el que todos los esfuerzos tienen que centrarse en luchar contra la pandemia, en evitar que llegue la cuarta ola y en propiciar la recuperación económica y social".

"Y hemos dicho no a un gobierno urdido en Madrid por el señor Sánchez y por la izquierda". Por contra, hoy "se ha dicho sí al gobierno de la libertad", a "un proyecto que lidera el presidente Casado" y en el que "caben muchos más; se ha dicho sí a un proyecto de centro-derecha que hoy nace en la Región de Murcia y que, sin duda, va a tener futuro".