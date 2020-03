Casado mantendrá mañana videoconferencia con presidentes autonómicos del PP para ver situación en las CCAA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, mantendrá este viernes una videoconferencia con los presidentes autonómicos de las comunidades gobernadas por su formación para coordinar la situación y ver las necesidades que hay en cada una de ellas, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Precisamente, este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en las últimas 48 horas no han llegado mascarillas a esta autonomía y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear. "Madrid estaba caminando muy rápido pero ahora tiene todo esto paralizado", se ha quejado.

Ante esta situación, la dirección nacional del PP ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que utilice "ya" el mando único para garantizar el abastecimiento de material sanitario a las comunidades autónomas y ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "tiene razón" cuando se queja de la falta de recursos para combatir el coronavirus.

"Nadie entiende que no llegue", ha dicho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha dicho que "no puede haber ni un solo profesional sanitario" que no cuente con los equipos y el material que requieren para afrontar la pandemia, dado que se están "jugando la vida".

EL PP TAMBIÉN CONTACTARÁ CON OTROS LÍDERES DEL PP

En un momento en que en España hay más de 750 fallecidos y más 17.000 contagiados, Casado quiere conocer de primera mano cómo es la situación en cada autonomía, para coordinar la situación y ver la necesidad que hay en cada una, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Con ese objetivo, este viernes mantendrá desde la sede nacional del partido una videoconferencia con los presidentes autonómicos de la formación. En paralelo, el secretario general,*Teodoro García Egea, se pondrá en contacto con los líderes territoriales del PP en la oposición.

Precisamente, este domingo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha citado de nuevo a los presidentes autonómicos para que participen en una videoconferencia en la que puedan seguir intercambiando información y reforzando la coordinación en torno a la aplicación de las medidas del estado de alarma vigente en todo el país, según ha confirmado Moncloa.