Casado muestra "máximo respeto" a Cs y dice que se lleva bien con Rivera, pero no duda que pactará con PSOE si puede

Publicado 28/03/2019 14:12:59 CET

El presidente del PP agradece "mucho" la "implicación" de Aznar en campaña y respalda su respuesta a Vox: "Que tengan respeto"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no ha ofrecido ningún puesto en un futuro Gobierno a Albert Rivera, con quien tiene una buena relación, y ha mostrado "máximo respeto" por el partido que preside, Ciudadanos, pero ha subrayado al mismo tiempo que no duda de que si los números lo permiten, el líder de la formación naranja pactará con Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 28 de abril.

En un acto en Madrid para presentar los candidatos a las Cortes por esta comunidad, Casado ha aclarado que cuando ayer sugirió que Casado podría ser ministro de Exteriores quería decir que lo sería mejor que el actual, Josep Borrell, lo mismo que también sería mejor vicepresidente que Carmen Calvo o ministro de Sanidad que María Luisa Carcedo.

"No era ningún recado", ha recalcado el dirigente 'popular', que ha negado que fuera un mensaje displicente. Casado ha recordado los acuerdos que ya han alcanzado estos dos partidos en comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, y ha asegurado que después de las elecciones está dispuesto al acuerdo con Cs, pero que la oferta de gobierno en coalición lanzada por Rivera llega a su juicio tarde.

Casado ha vuelto a insistir en que hubiera sido mejor la presentación de listas conjuntas al menos en las provincias pequeñas para aglutinar el voto de centro derecha, como se ha conseguido en Navarra. Una vez presentadas las listas por separado, ha explicado que su apelación ya no va dirigida a Ciudadanos ni a Vox para tener una estrategia conjunta sino a los votantes: que escojan la papeleta del PP "si no se quiere que gobierne Sánchez".

Y ha recordado en este punto el pacto en 2016 de Rivera con el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. "Yo nunca he pactado con él ni le he pedido a Iglesias que apoye a Pedro Sánchez", ha añadido. "Si suman pactarán, que no le quepa duda a nadie", ha insistido.

Pablo Casado se ha mostrado seguro de que este mensaje de que el voto en la derecha dividido beneficia al PSOE empieza a calar, y ha añadido que la prueba es que el jefe del Ejecutivo no habla de otra cosa "que de las tres derechas".

NO PACTARÁ CON SÁNCHEZ, PERO NO EXCLUYE AL PSOE

En un momento de su intervención sobre la candidatura de Madrid, Casado ha explicado que el PP sale a ganar las elecciones y abierto a pactar después sin descartar a nadie. Y en este punto ha dicho que no excluye al PSOE sino a su dirección.

Preguntado después por esta expresión, ha explicado que hoy día Pedro Sánchez "es" el Partido Socialista. "El PSOE está en manos de Sánchez y a su vez Sánchez ha cedido el control a Puigdemont, Torra, Iglesias y Otegi", ha añadido.

Fuentes 'populares' dan por hecho que si Sánchez no consigue gobernar se mantendrá sin embargo como líder del PSOE y de la oposición. En el caso de Pablo Casado, estas fuentes aseguran que tampoco dejará la presidencia del PP si no llega a La Moncloa.

AZNAR FRENTE A VOX

Casado ha dicho también que agradece "mucho" la "implicación" del expresidente del Gobierno José María Aznar en la campaña electoral, con un mitin este martes en Valencia en el que pidió, ha apuntado Casado, el voto para él, para la candidata autonómica y para la aspirante a la alcaldía.

Ha respaldado su respuesta al apelativo de "derechita cobarde" que le dirige Vox al PP y ha recordado que tanto Aznar como otros miembros del PP han sido víctimas de ETA y el suyo es "el partido que derrotó" a la banda terrorista con la colaboración internacional, policial y judicial. Casado ha mostrado su respeto a las víctimas del terrorismo de Vox, pero ha pedido el mismo para las del PP.

Casado ha presentado este jueves a los candidatos de su partido al Congreso y al Senado por la Comunidad de Madrid, que incluyen entre otros a víctimas del terrorismo como Mari Mar Blanco, Ángeles Pedraz y Edurne Uriarte.

El dirigente del PP ha resaltado a otras personalidades de la lista como su número dos al Congreso, Adolfo Suárez Illana, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, o el torero Miguel Abellán.