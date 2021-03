Casado pide una mayoría amplía para que Ayuso gobierne con "manos libres", sin aguantar "palos en las ruedas"

Dice que su victoria será "clave" para que él llegue a la Moncloa como lo fueron las victorias de Gallardón o Feijóo para Aznar y Rajoy

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha recalcado este miércoles que es fundamental que Isabel Díaz Ayuso consiga una mayoría "amplia y suficiente" para poder gobernar en solitario y "con manos libres" la Comunidad de Madrid y evitar que, como venía sucediendo con Ciudadanos, tenga que pactar con otro partido que "le ponga palos en las ruedas".

Así lo ha destacado Casado en la presentación de la candidatura del PP para las elecciones del 4 de mayo, un acto en el que ha sacado pecho por la gestión que el Ejecutivo madrileño ha hecho de la crisis del coronavirus.

Desde su punto de vista, si el Gobierno de Ayuso ha sido capaz de gobernar "tan bien" pese a las dificultades generadas por el coronavirus y a las que entrañaban su pacto con Ciudadanos, lo podrá hacer mucho mejor si tiene una mayoría suficiente que le permita actuar "con manos libres" y no tener que "estar parando cada vez que otro partido le pide algo a cambio".

Además, el líder de los 'populares' ha vuelto a plantear las elecciones como una disputa entre el "socialismo real y el comunismo o la libertad" pero, según ha explicado, no por voluntad propia sino porque de lo que se trata en estos comicios es de defender unas ideas, las del PP, que "están en riesgo".

QUE LOS INTERVENCIONISTAS "NOS DEJEN EN PAZ"

"Nosotros no vamos a atacar a nadie, si nos dan igual, han demostrado que no tienen nada que ofrecer en Madrid. Lo que queremos es que nos dejen en paz los que quieren intervenir en todo", ha añadido, remarcando que "no es cierto" que Ayuso quiera "confrontar" con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Ángel Gabilondo, sino que lo que busca es poder defender lo que sus paisanos necesitan, es decir "defender los poderes públicos que para eso pagan impuestos y cumplen las leyes".

Según Casado, la de Ayuso no es sólo una "candidatura de libertad", sino también de "concordia". "Son ellos los que vienen a intentar destruir un modo de vida", el de esa "mayoría silenciosa" que, en su opinión, está "harta" del Gobierno central.

NO TOLERARÁN UN "JOVENCITO FRANKENSTEIN" EN LA COMUNIDAD

En este contexto, ha incidido en que no tolerarán que los partidos de izquierdas formen un "jovencito Frankenstein" en la comunidad a semejanza del "Gobierno Frankenstein" que, a su juicio, conforma a nivel nacional la coalición PSOE-Unidas Podemos.

Tras ensalzar la gestión de todos los gobiernos madrileños del PP desde hace más de 25 años, Casado ha concluido que "hablar de Madrid es hablar de libertades". "El PP es el partido de las personas que no coletiviza, el partido de la oportunidad frente al colectivismo", ha dicho, contraponiéndolo a la "la granja orweliana que representa el socialismo real y el comunismo", un lugar "en el que todos son iguales pero unos son más iguales que otros, usan los medios de comunicación para sus intereses y quieren utilizar la Justicia".

ANTESALA DE SU DESEMBARCO EN MONCLOA

Casado ha hecho hincapié en que la victoria de Ayuso el 4 de mayo será "clave" para que él llegue a la Moncloa tras las generales "cuando se convoquen" igual que, ha recordado, la de Alberto Ruiz Gallardón también en Madrid en 1995 lo fue para que José María Aznar fuera presidente un año después o la de Alberto Núñez Feijóo en Galicia en 2009 para la investidura de Mariano Rajoy en 2011. "La historia se va a repetir", ha dicho.

Para elogiar a la "gran mujer" y "gran amiga" que tiene en Ayuso y poner en valor su "coraje" y sus principios", ha resaltado que "nadie le ha regalado nada" y que ha tenido que hacer frente a una "brutal campaña en su contra" desde que llegó al Gobierno madrileño. Ahora, en su carrera para volver a la Puerta del Sol y evitar que Madrid caiga en una "pesadilla", Casado a garantizado que va a tener detrás "todo el apoyo del PP".