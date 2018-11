Casado pide "recuperar la autonomía" de Cataluña porque la Generalitat ha dedicado el dinero al procés y no a la gente

Publicado 29/11/2018 15:41:11 CET

Avisa al Gobierno de Torra, ante las huelgas en Cataluña, que "ya no hay un enemigo exterior al que echarle la culpa"

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado este jueves a "poner orden" en Cataluña, "que no da más de sí", y a aplicar el artículo 155 de la Constitución de "inmediato" para "recupera la autonomía", ya que, según ha dicho, la Generalitat se ha dedicado a gastar el dinero público en el procés en vez de atender a las demandas sociales de los ciudadanos.

Así se ha pronunciado un día después de que médicos de atención primaria y de la sanidad concertada, profesores, investigadores y estudiantes universitarios y bomberos coincidieran este miércoles en una jornada de huelga y protestas por sus condiciones laborales y para reclamar que se reviertan los recortes que sufrieron durante la crisis.

En un acto en Málaga con motivo de las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y acompañado por el coordinador de la campaña del PP-A, Elías Bendodo, y el presidente de la Fundación Concordia y Libertad del PP, Adolfo Suárez Illana, el líder 'popular' ha señalado que esas huelgas "ya no son porque España nos roba, ya no es culpa de Madrid, ya no hay un enemigo exterior al que echarle la culpa".

"A LA GENERALITAT SE LE HA IDO LA AUTONOMÍA DE LA MANOS"

"A la Generalitat se le ha ido su autonomía de las manos", ha señalado, insistiendo en aplicar el 155 "con la duración que haga falta y con el ámbito competencial que sea necesario, en aspectos educativos, de medios de comunicación públicos, en Instituciones Penitenciarias y también en cuestiones de Interior". Así, ha dicho que sea "como el que aplicó el PP pero con las cosas que no nos dejaron ni los de Ciudadanos ni los del PSOE".

Ha asegurado que hay que "recuperar la autonomía de Cataluña", porque, en su opinión, "la Generalitat es incapaz de responder a los mínimos baremos en asuntos sociales, políticas sanitaria y educativas o respeto a su función pública".

En este sentido, ha dicho que "mientras abren embajadas tienen colapsadas las listas de esperas, mientras adoctrinan en los colegios tienen el nivel educativo por los suelos, mientras crean el consejo estatal de la república, tienen la dependencia abandonada, y mientras pagan el alquiler de la mansión de Waterloo --del expresidente Carles Puigdemont-- no pueden pagar las pagas atrasadas a los funcionarios".

LA GENERALITAT, UNA "AUTONOMÍA DESLEAL"

"La Generalitat es un Gobierno fallido, es una autonomía desleal, que lo que están haciendo es malversando las competencias asumidas y sobre todo prevaricando al utilizar sus fondos públicos para el procés en vez de para responder a las demandas de los ciudadanos", ha manifestado Casado, insistiendo en la aplicación del artículo 155 "con nombramiento del Govern desde el Gobierno de la nación y hay que poner orden en Cataluña".

Se ha preguntado "qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno asuma su responsabilidad en vez de alargar su estancia en Moncloa por unos míseros votos de una moción de censura", apuntando que el Ejecutivo ha "pasado a perder la dignidad de no defender ni a su ministro de Exteriores --Josep Borrell-- cuando el independentismo le escupe en el Congreso".

Casado se ha referido a peticiones del PP que no han contado con el apoyo de los socialistas, apuntando que "ya hemos visto por qué, porque dependen de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder y eso es ser un presidente ilegítimo", ha dicho en referencia a Pedro Sánchez. "Cuando dependes de quien quiere romper tu país para ser el máximo representante de tu país estás deslegitimado para tan alta responsabilidad", ha dicho.

"O defiendes a España que has jurado defender o lo que tienes que hacer es irte, o no tienes socios que te obligan a perjudicar a España o no estás a la altura de estar al frente de sus instituciones", ha manifestado.