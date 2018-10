Casado plantea a Sánchez aplicar ya en Cataluña un 155 con la "amplitud necesaria", como el de Blair en el Ulster

Publicado 17/09/2018 22:39:04 CET

Casado plantea a Sánchez aplicar ya en Cataluña un 155 con la "extensión y amplitud necesarias", como el de Blair en el Ulster No ve ningún margen para la negociación y avisa al Gobierno que "el apaciguamiento no conduce absolutamente a nada",

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha planteado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aplicar ya el artículo 155 de la Constitución con "la extensión y la amplitud que sea necesaria", en línea con el que aplicó en su día el Gobierno británico que dirigía Tony Blair en el Ulster. Con ese propósito, ha ofrecido de nuevo los votos del Grupo Popular en el Senado para poner en marcha ese precepto porque, según ha dicho, el "apaciguamiento no conduce absolutamente a nada".

Así se ha pronunciado en la conferencia-coloquio organizada por el diario La Razón, al que han acudido buena parte de los miembros de su Ejecutiva, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, los portavoces en la Cámara Baja y el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, los exministros Juan Ignacio Zoido, Jorge Fernández Díaz y Ángel Acebes.

Además, cinco 'barones' del PP han arropado al líder del PP: el presidente de Murcia y del PP en la región, Fernando López Miras (Murcia), el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y los presidentes regional del PP Isabel Bonig (Comunidad Valenciana), Alfonso Fernández-Mañueco (Castilla y León) y José Antonio Monago (Extremadura). Casado, al que ha acompañado su mujer Isabel Torres, ha sido recibido con un fuerte aplauso de los asistentes antes de comenzar su intervención.

PIDE A SÁNCHEZ "PONER ORDEN" YA EN CATALUÑA

Casado ha pedido una vez más al Gobierno socialista que "ponga orden" en Cataluña porque los independentistas están "avanzando" en su hoja de ruta, ya que, según ha dicho, se están recuperando estructuras de Estado, "abriendo embajadas", se vuelve a "incumplir" la Ley de Estabilidad Presupuestaria en Cataluña y "se sigue adoctrinando en los colegios" de esta autonomía.

De la misma manera, ha dicho que se hace "propaganda en la televisión y radio públicas", al tiempo que la calle se está convirtiendo en "un lugar de confrontación inaceptable y peligroso". "Ante eso no hay que esperar una mascarada en el Parlament", ha recalcado, para señalar que hay que aplicar ya el artículo 155 con "la extensión y la amplitud que sea necesaria".

"No creo que Reino Unido, que retiró la autonomía al Ulster, sea un país menos democrático que España ni creo que Tony Blair sea un sospechoso derechista ultra", ha enfatizado, para explicar que lo que hizo el Gobierno británico fue "cumplir con la ley" para no "abandonar la democracia".

En este sentido, ha emplazado a Sánchez a cumplir la Carga Magna aplicando el 155 de la Constitución "antes de que sea demasiado tarde" y ha ofrecido de nuevo los votos del PP en el Senado para aprobar este precepto. Tras asegurar que "el apaciguamiento no conduce absolutamente a nada", ha emplazado al Gobierno a actuar porque tiene "la responsabilidad de aplicar la ley" y cuenta para ello con la "lealtad" del PP.

Según Casado, es el artículo 155 el que "puede garantizar que se recupere la concordia en Cataluña". "¿Eso significa que no hay margen a la negociación? Me temo que no porque no hay nada que se pueda dar ya en competencias porque el pacto fiscal es imposible, ya que rompería la caja común y no hay capacidad de negociar con alguien que quiere la destrucción de tu propio Estado", ha afirmado, para añadir que los independentistas ya les han "engañado" dos veces.

Por todo ello, ha insistido en que hay que aplicar el 155 con la "amplitud" y la "extensión que sean necesarias" hasta que no esté "desmontada la propaganda, las estructuras de Estado, las embajadas y el adoctrinamiento educativo". "El Estado tiene que hacer cumplir la ley y la convivencia en Cataluña", ha concluido.